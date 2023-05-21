中職／姚冠瑋好想贏 被K中頭盔堅持蹲完

富邦悍將隊今年捕手接連受傷，今天一軍只登錄2名捕手，先發捕手姚冠瑋卻被頭部近身球打中，還好只是帽沿，當下雖然小頭暈仍堅持蹲完最後一局，姚冠瑋說：「因為想贏球。」

悍將今天在桃園棒球場以2：0擊敗樂天桃猿隊，然而9局上出現不樂見場景，姚冠瑋被頭部近身球打中帽沿，當下倒在地上難以起身，投手蘇俊璋也一路走到本壘前關心，好在並非直擊，稍做恢復後，姚冠瑋仍站上一壘續戰，也蹲完9局下。

姚冠瑋表示，當下有點頭暈，但因為太想贏球，還是堅持打好打滿，「球隊最近狀況沒有很好，想要撐到最後。」

不僅蹲捕盡責，姚冠瑋全場更是3打數3安打，演出生涯首次「猛打賞」，加上最後的觸身球，4打席全數上壘，總教練丘昌榮說：「他的打擊一直不錯，以前還是中華隊第四棒呢。」

聽到教頭提起2018年世界大學棒球錦標賽的往事，姚冠瑋連忙說：「那很久以前了，剛好那時候業餘很多前輩進職棒。」