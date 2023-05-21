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日職／宋家豪久違中繼登板受失誤連累 投0.1局失1分

中央社／ 台北21日電
宋家豪(右)。 樂天金鷲官方推特
宋家豪(右)。 樂天金鷲官方推特

日本職棒樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天中繼登板，不過受到隊友失誤連累沒能抓下出局數，之後投出保送又被敲安打，總計投0.1局失1分（非責失），最終樂天以4比6不敵羅德隊。

自從西武獅隊的吳念庭遭下放二軍後，目前台將僅樂天的宋家豪在一軍，不過他最近一次出賽已經是12日的事情。樂天今天在主場迎戰千葉羅德隊的賽事，宋家豪在6局上、2人出局，羅德攻占一、三壘時登板，他讓池田來翔擊出三壘滾地球出局，不過三壘手發生失誤，羅德攻下2分。

接著宋家豪對藤岡裕大投出保送，加上暴投形成一、三壘有人，又被中村獎吾敲出安打掉1分，最後讓波蘭科（Gregory Polanco）擊出一壘滾地球出局，沒有擴大失分。總計宋家豪用18球投0.1局，被敲1支安打、投1次保送，失掉1分非責失分，最快球速146公里，目前防禦率為5.40。

此戰樂天本來僅以1比2落後，不過羅德在6局上展開攻勢，攻下4分大局；7局下樂天的山崎剛、阿部壽樹接連敲二壘安打，追回1分；8局下鈴木大地敲出1打點安打後，岡島豪郎再擊出高飛犧牲打得1分，不過最終樂天仍以4比6不敵羅德隊。

另外，西武獅隊二軍與樂天二軍交手的賽事，昨天上壘率百分百的吳念庭沒有被排入先發打序，不過在延長賽第10局代打上場，選到保送開啟球隊氣勢，最後西武二軍一連攻下3分，以8比5勝出，目前吳念庭在二軍打擊率維持在3成08。

此戰樂天二軍的王彥程先發登板，用34球僅投1局，被敲出2支安打，出現3次保送，失掉4分，目前在二軍防禦率10.13。

樂天金鷲 千葉羅德

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