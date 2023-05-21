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中職／被無安打莫再提 丘總：要再突破

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。 報系資料照
富邦悍將隊總教練丘昌榮。 報系資料照

富邦悍將隊19日以0：3不敵中信兄弟隊，富邦悍將總教練丘昌榮對於「被無安打」認為不需多談，「就是再努力。」而罕見兩度不滿主審好球帶動怒，丘總今天表示，為了球員要去爭取，也有激勵作用

前天在新莊棒球場的賽事，第1局悍將打者蔣智賢遭到低角度球三振，丘昌榮對於主審蔡豐澤的判決就有些意見，4局上換悍將先發投手江少慶在好球帶判決上吃虧，丘昌榮又再次上場相挺。

丘昌榮表示，當下江少慶還沒被敲安打，「好壞球當然很難判斷，但還是要去爭取，這也是比賽的一部分，想要激勵選手一下。」

看到丘總走上來，江少慶認為這是團隊一起為比賽的好現象，「教練也是為了爭取，有時候一顆好壞球就有可能影響勝負，好球帶的影響多少有，打者有也被影響，但比賽心態是一樣的。」

而悍將打線遭到兄弟投手群完成史上第一次的接力無安打比賽，丘昌榮認為過去的事情不需再提，「前一場打擊沒發揮，就是再努力，雖然有強勁擊球，但結果不好就是不好，球隊要再去突破，技術部門這邊會再討論。」

丘昌榮 江少慶

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