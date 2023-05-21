春季聯賽／台南市隊李峻旗變速球出色好投晉8強 再拚亞運正選名單

台南市成棒隊35歲左投李峻旗，靠著出色控球及變速球決勝，今天春季聯賽決賽，8局無失分率隊搶勝晉級，李峻旗錯過上屆亞運，此次再被選入培訓隊，也以拚正選名單為目標。

台南市成棒隊投手李峻旗今天在全國成棒甲組春季聯賽先發對台東大學隊，李峻旗一路展現壓制力，但9局上場續投時手感覺有點麻麻的，保送首名打者後也主動告知教練團需要退場休息。

李峻旗今天總計用115球投8局，被敲出4支安打，投出7次三振、1次四壞保送，無失分，率隊以2比0拿勝、晉級8強，也拿下勝投。

台南市成棒隊總教練張文宗表示，李峻旗雖然隨著年紀增加，變速球沒有以往會跑，體力也有點下滑，但目前為止看過的左投手，李峻旗變速球算是非常有水準的，除了變速球外，控球精準也是他的優勢。

李峻旗表示，變速球也是慢慢摸索而成，越投越順手，有聽一些學長評價自己的變速球，因為與直球的出手角度一樣，所以打者不好判斷，算是一大優質。

李峻旗是此次亞運培訓隊投手群中年紀第2長，僅次於合作金庫棒球隊吳昇峰，但近年國內比賽還是能屢屢投出完投，他表示隨著年紀增加，體能當然會是重點，但沒有什麼秘訣，每天維持正常練習。

2018年印尼雅加達亞運李峻旗也有被選入亞運棒球培訓隊中，但最後沒有留在正選名單中，他坦言那個時間點算是球員最巔峰的年紀，沒能入選當然會沮喪，這次亞運應也是最後一次拚了，希望可以留在正選名單中。

成棒春季聯賽決賽開打 台南市擊敗東大晉8強

全國成棒甲組春季聯賽決賽開打，以外卡資格晉級的台南市隊首戰與台東大學交手，台南市隊李峻旗先發8局無失分、好投壓制，率隊以2比0搶勝，晉級8強。

112年全國成棒甲組春季聯賽16強決賽原訂昨天開打，但比賽因雨延至今天舉行，決賽採單敗淘汰制，台南市成棒隊以外卡資格晉級，今天與台東大學棒球隊在三重棒球場交手。

台南市隊3局上靠著保送、安打、失誤，2人出局後王薪權代打敲安，幫助球隊先馳得點，台南市隊7局上再起攻勢，趙品惟率先敲出二壘打，李威達適時安打送回第2分。

台南市隊先發投手李峻旗今天展現壓制力，原本有機會挑戰完投，但投到9局下手麻掉不舒服退場，接替的李偉安穩守，李峻旗先發投8局、李偉安後援1局，兩人合力封鎖台東大學打線，沒有失掉分數。

台南市成棒隊總教練張文宗表示，此次春季聯賽有幾場比賽有機會拿下但選手沒有能把握，預賽排名沒有擠進分組前5名，沒想到還有機會晉級決賽，球員們都有想贏的企圖心，但經驗上可能還不穩定。

台南市隊拿下首勝、晉級8強，下一場比賽將與台灣電力與合作金庫比賽勝隊交手，面對業餘社會隊兩大強權，張文宗表示，一場就論輸贏的比賽也不一定，繼續加油。