中職／陳鴻文參戰「動紫趴」 累積第3隊開唱拼圖

樂天桃猿隊年度大趴「動紫音樂祭」，今年將在6月2到4日連續三天登場，演唱嘉賓逐一公布同時，今天也宣布陳鴻文將在3日賽後登台獻唱，這也將是他累積在第3隊賽後開唱，寫下另類紀錄。

猿隊今天宣布，陳鴻文將在3日賽後與「山的孩子」搭檔演唱，勾起球迷期待。

陳鴻文過去不乏在球場開唱經驗，效力中信兄弟隊時，曾在2015年「黃衫力量搖滾之夜」獻唱「想你的夜」，多次參賽「我不是歌手」；身披富邦悍將隊球衣時，則在2019年「我要悍你唱」與球迷一起演唱「我還年輕我還年輕」，2020年的「悍將中學返校日」賽後與動力火車合唱「彩虹」。

陳鴻文今年不僅為猿隊厚實投手戰力，還在轉隊第1年，就收集到第3隊賽後開唱拼圖。