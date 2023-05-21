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中職／8年前與林智勝合唱「我難過」 孫協志重返動紫趴開唱
樂天桃猿隊經典的「動紫音樂祭」將在6月2到4日連續三天登場，「嘻哈READY」、「人氣READY」以及「熱門READY」三大主軸，來自於四面八方各路團體及歌手將出現在桃園棒球場，今天公布3日將邀請孫協志，暌違8年帶著人氣歌曲重返桃園球場。
孫協志是藝能界中積極參與推動棒球的代表之一，由於熱愛棒球，他號召藝人組成「Sun Star棒球隊」，自己擔任隊長一職；主持綜藝節目收視爆棚，繼首度參與動紫趴後8年再度回到全猿主場。
2015年動紫趴，孫協志是首位在賽後為全猿主場表演的藝能界代表，當年還與林智勝合唱「我難過」，從他之後開啟了棒球音樂祭的盛大企畫，成為桃猿隊主題趴的人氣傳統；8年之後，猿隊再次邀請孫協志，再為球迷打造一個動紫夜晚。
孫協志擁有多首膾炙人口的人氣歌曲傳唱，預計6月3日當天賽後演出，並且預告將與樂天女孩一起為球迷獻唱。
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