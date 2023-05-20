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中職／「花蓮王」蘇智傑敲關鍵二壘打 助統一獅2連勝

中央社／ 台北20日電
中華職棒統一獅隊「花蓮王」蘇智傑20日在花蓮棒球場出賽，第3局敲出關鍵2打點二壘安打，助隊終場以3比2擊敗味全龍隊。（統一獅隊提供）中央社
中華職棒統一獅隊「花蓮王」蘇智傑20日在花蓮棒球場出賽，第3局敲出關鍵2打點二壘安打，助隊終場以3比2擊敗味全龍隊。（統一獅隊提供）中央社

中職今天在花蓮棒球場的賽事，統一獅隊「花蓮王」蘇智傑敲出關鍵2打點二壘安打，幫助獅隊以3比2擊敗味全龍隊，且蘇智傑單季在花蓮累積14分打點，打破自身紀錄。

龍隊在1局下靠著吉力吉撈．鞏冠轟出陽春全壘打，率先奪下分數；不過獅隊在3局上2出局後展開攻勢，陳傑憲、林子豪敲安打後，蘇智傑敲出二壘安打，帶有2分打點逆轉，林安可再敲出1打點安打，單局攻下3分。

比賽進行到7局上時發生小插曲，因為球場旁邊施放煙火，導致現場煙幕瀰漫而暫停比賽。龍隊在7局下一、三壘有人時，林智勝敲安打送回1分，不過終場獅隊仍以3比2奪下2連勝，賞龍隊3連敗，目前獅隊仍暫居第2名，拉開與第3名龍隊的差距。

此戰蘇智傑在第3局敲出關鍵2打點二壘安打，最終獲選為單場最有價值球員，且蘇智傑不但已經是「花蓮全壘打王」，今天在花蓮球場單季累積達14分打點，刷新聯盟單季花蓮球場最多打點，而且是刷新自己在2019年的紀錄。

獅隊先發投手勝騎士用89球投6.1局，被敲5支安打，投2次保送、3次三振，失掉2分演出優質先發，奪下本季第2勝。7局下勝騎士留下1出局、滿壘局面退場，當時僅1分領先，接手的劉軒荅三振掉曾傳昇後，再讓郭天信擊出滾地球出局，拆彈成功也相當關鍵。

龍隊先發投手伍鐸則是用92球投5局，被敲出7支安打，出現2次保送，失掉3分，最後吞下敗投。

蘇智傑 統一獅 味全龍

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