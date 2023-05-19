中職／4投接力無安打比賽勝投球屬誰？王建民代「學生」收下

中信兄弟隊今天以3：0擊敗富邦悍將隊，締造中職例行賽史上第11場無安打比賽，卻是第一場接力完成，勝利紀念球該屬於誰？總教練彭政閔賽後的訪談中，無意中揭曉答案，「王教練的第一次，所以剛剛把勝利球給他，不是他投的，是他的學生投的。」

兄弟此役由鄭浩均先發6.1局，接下來謝榮豪0.2局、吳俊偉1局、呂彥青1局，全數未讓悍將敲安，完成中職創舉。

鄭浩均因用球數暴多，無緣挑戰獨力完成，「恰總」也坦言：「球數真的太多，會到150顆，會比較傷投手，希望以他的最佳狀態去表現會比較好。」當時考量前兩打席都三振蔣智賢，才讓他多投第7局一打席，「很感謝他，順利把工作完成。」

此役由本土投手接力締造紀錄，實屬難得，彭政閔則說：「不管是本土或外籍，可以把失分壓低，都是球隊所需的投手。」

兩軍此役上演投手戰，悍將先發投手江少慶也是一場8局失1分、10K好投，彭政閔也讚許，「少慶今天球速有到153，我還問王建民這樣是多少，他說95（哩）。」彭政閔表示，棒球就是這樣，除了和局，一定有輸有贏，江少慶也盡力了。