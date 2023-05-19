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中職／史無前例！兄弟4投接力「無安打比賽」 殲滅悍將打線

中職／猛獅回家的感覺 雙花蓮王領軍完封主場龍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供，資料照
統一獅隊布雷克。圖／統一獅隊提供，資料照

今天在花蓮棒球場的賽事雖是味全龍隊做主場，但陣中有投打兩位「花蓮王」的統一獅隊打得像主場，以7：0擊敗龍隊，花蓮最多轟的蘇智傑今天沒開砲，但有2安打、2分打點，先發投手布雷克也將個人保有的花蓮最多勝場數推升到5。

布雷克今天以90球投完6局，僅被敲出2支安打，沒有掉分，另有2次三振、1次四壞保送，生涯在花蓮球場5場出賽戰績是5勝0敗，防禦率更下修到誇張的1.31。

獅隊打線到花蓮也大變身，加上今天，今年在花蓮5場比賽攻下25分，場均得到5分，然後扣掉花蓮，其他26場賽事場均得分是3.8，而獅隊本季31場敲出24轟，其中7轟是在花蓮。

蘇智傑今天先在1局上敲出右外野深遠飛球，雖未過牆，但是帶有1分打點的二壘安打，3局上作為首名打者敲安，隨後也跑回1分，4局上的滾地推進也有1分打點，6局上則選到4壞保送。

陳鏞基表現也很猛，4打數敲出3安打，單場貢獻2分打點，3局上的安打送回蘇智傑，5局上的陽春砲是本季第二轟，也可得到花蓮專屬的開轟特別獎金1萬元。

林安可生涯首度在生日當天出賽，就打破一項心魔，在今天之前，林安可本季得點圈12打席、10打數0安打，不過1局上擔任第4棒的林安可在二三壘有人時敲安，本季的得點圈首安就帶有2分打點。

曹祐齊前役先發對樂天桃猿隊3.1局掉5分（2分責失），之後下二軍調整，今天重返一軍，投4局被敲7支安打，丟掉6分都是責失，創下生涯最多失分。

林安可 蘇智傑

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