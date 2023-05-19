快訊

im.B詐騙案吸金25億 王鴻薇揪「1關鍵」再爆：竟有金管會背書

為省錢拒叫代駕…阿嬤「10年沒開車」硬要載 一家5口墜河身亡

中職／恰總上任7天尚未動怒 爆料王建民激動有斯文喊法

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
彭政閔(中)教頭。 中央社
彭政閔(中)教頭。 中央社

「恰總」彭政閔上任中信兄弟隊教頭，在今天剛好滿一周，被問到過去一周是否有動怒的時候，他笑答目前是還好，但相信遲早會遇到，還爆料可以去問投手教練王建民，「有聽到他偶爾會喊一下，但是斯文的喊法啦！」

彭政閔上周無預警接下兄弟兵符，首戰為13日，到今天正好滿7天。昨天兄弟單局發生兩次跑壘疏失，是否讓他動怒，彭政閔回應，「這方面教練都有去檢討、和選手提點，我想直接和教練講比較快，我相信教練團也都有看到，各部門教練應該會比我更緊張。」

上任以來，「恰總」直言目前還沒遇到讓他需要發火的場面，但他也知道，「我相信坐這個位置，遲早會遇到，當然是希望遇到時，自己可以平心一點。」他也坦言，自己的發火場面，應該會比王建民更早出現，「因為要面對的，比他更多。」

彭政閔最近還有另一項困擾的點，來自他的靈魂之窗，「退休前就有一點老花了，2018還19時有去檢查，醫生說38、39歲就會有，我本身沒近視，更容易老花，這兩年又看更多資料和報告，所以現在就…，報告字都打很大。」

彭政閔 王建民 中信兄弟

延伸閱讀

中職／吳哲源肩膀傳傷情 金安下周「開箱」是選項

中職／抓得太剛好…昨役打到牛棚見底 王建民坦言心中有不安

中職／恰哥暖男！曾頌恩受傷落淚 透露彭政閔感人故事

中職／恰總扛！扶曾頌恩退場 彭政閔：這沒什麼

相關新聞

中職／抓得太剛好…昨役打到牛棚見底 王建民坦言心中有不安

昨天新莊球場之戰殺進延長賽，中信兄弟隊幾乎燒到最後一兵一卒，看著逐漸見底的牛棚，投手教練王建民坦言心中有不安，雖然還有謝...

中職／恰總上任7天尚未動怒 爆料王建民激動有斯文喊法

「恰總」彭政閔上任中信兄弟隊教頭，在今天剛好滿一周，被問到過去一周是否有動怒的時候，他笑答目前是還好，但相信遲早會遇到，...

中職／吳哲源肩膀傳傷情 金安下周「開箱」是選項

中信兄弟隊投手吳哲源肩膀傳傷情，預計先暫停一周投球，下周先發投手少一人，投手教頭王建民透露選項有好幾個，包括洋投金安。總...

中職／許基宏動刀後恢復進度好 恰總有在注意

中信兄弟隊一壘砲許基宏2月左腳動刀，今天開始在二軍出賽，首打席就敲陽春砲，對於他的歸隊日程，總教練彭政閔表示，目前看到確...

棒球／烏干達少年「背輪胎練球」逐夢 獲大聯盟關注及支援

烏干達18歲少年丹尼斯（Kasumba Dennis）經濟狀況不佳仍懷抱棒球夢，他用輪胎、水桶等物品取代重訓設備，反覆練習接捕，並將練習影片上傳到網路，被大聯盟選秀聯盟主席坎貝爾（Sean Campb

中職／安得勝還是適合先發先下放調定位 富藍戈返一軍

富邦悍將隊今天兩名投手異動，洋投富藍戈重返一軍，安得勝則將回到二軍朝先發準備，總教練丘昌榮表示，「投手教練這邊是覺得他還...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦