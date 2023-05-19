中職／恰總上任7天尚未動怒 爆料王建民激動有斯文喊法

「恰總」彭政閔上任中信兄弟隊教頭，在今天剛好滿一周，被問到過去一周是否有動怒的時候，他笑答目前是還好，但相信遲早會遇到，還爆料可以去問投手教練王建民，「有聽到他偶爾會喊一下，但是斯文的喊法啦！」

彭政閔上周無預警接下兄弟兵符，首戰為13日，到今天正好滿7天。昨天兄弟單局發生兩次跑壘疏失，是否讓他動怒，彭政閔回應，「這方面教練都有去檢討、和選手提點，我想直接和教練講比較快，我相信教練團也都有看到，各部門教練應該會比我更緊張。」

上任以來，「恰總」直言目前還沒遇到讓他需要發火的場面，但他也知道，「我相信坐這個位置，遲早會遇到，當然是希望遇到時，自己可以平心一點。」他也坦言，自己的發火場面，應該會比王建民更早出現，「因為要面對的，比他更多。」

彭政閔最近還有另一項困擾的點，來自他的靈魂之窗，「退休前就有一點老花了，2018還19時有去檢查，醫生說38、39歲就會有，我本身沒近視，更容易老花，這兩年又看更多資料和報告，所以現在就…，報告字都打很大。」