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中職／抓得太剛好…昨役打到牛棚見底 王建民坦言心中有不安

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
吳哲源1.1局傷退，讓中信兄弟隊提前進入牛棚戰，9局就用了8位投手。記者季相儒／攝影
吳哲源1.1局傷退，讓中信兄弟隊提前進入牛棚戰，9局就用了8位投手。記者季相儒／攝影

昨天新莊球場之戰殺進延長賽，中信兄弟隊幾乎燒到最後一兵一卒，看著逐漸見底的牛棚，投手教練王建民坦言心中有不安，雖然還有謝榮豪可用，若打滿12局還吃得完，但是，「抓得太剛好了。」

昨役富邦悍將隊落後了大半場，剛在7局下以6：5超前，兄弟隨即在8局上由福來喜代打敲出追平安打，但後續連兩棒挑戰左外野手林哲瑄，都無法再添分數，讓比賽以6：6僵持，眼看比賽進入延長，外界也在關心兄弟投手還剩下誰可用。

兄弟一軍名單共帶13投，本周前兩戰已先發的余謙、鄭凱文列不出賽選手，而9局投球已用8任投手，吳哲源1.1局傷退後，依序推出魏碩成2.2局、廖乙忠0.2局、彭識穎0.1局、泰樂1局、蔡齊哲0.1局、吳俊偉1.1局、呂彥青1.1局，至此牛棚只剩謝榮豪1人，先發投手則有今、明天要登板的鄭浩均、德保拉，比賽在延長10局上喊停，後續裁定和局，才終結這場惡鬥。

被問到若比賽打滿12局，接下來的投手安排，王建民回答：「還有榮豪啊！」他進一步提到，確實抓得太剛好，「如果沒有碰到下雨，會比較不安。」

王建民接手這個位置時就曾提到，希望讓每個投手都能有得到發揮的空間，這點不難從昨天的調度中發現，王建民也說：「會想要去抓一個模式，看每個選手可以面對的狀況是什麼。」

王建民 牛棚 謝榮豪

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