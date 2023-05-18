中職／接一顆球就可以？林哲瑄獲選MVP好吃驚

富邦悍將隊今晚因單局3次失誤落後，最終也靠著守備拯救和局，林哲瑄因美技飛撲獲選單場MVP，他在賽後聽聞也有些意外，「接一顆球就可以？」

悍將在新莊棒球場與中信兄弟隊9局打完以6：6平手，10局上打到1出局後，突然下起大雨，半小時後雨勢未歇，加上雙方師老兵疲，兄弟總教練彭政閔與悍將總教練丘昌榮在場中握手，比賽裁定和局。

悍將4局上曾因單局3次失誤丟掉4分，外野手陳真的漏球也讓他在5局上守備時被換下場，丘昌榮表示，陳真有受到燈光影響，年輕球員球隊一直是希望多給機會，不過接下來也會請教練多注意。

好在5局開始悍將連3局得分，其中4分更是在滿壘時攻下，破除「滿壘計」後一度領先，8局上雖然被兄弟追平，但靠著林哲瑄在外野的飛撲美技，適時止血，丘總也稱讚林哲瑄：「沒接到的話，比賽的方向會很不同，他這樣奮不顧身接球，今年已經很多次。」

林哲瑄透露，今天觀察到對手很多時候擊球都落在線邊，加上之前在洲際球場岳東華也曾打到類似落點，在站位就特別注意，「臨場判斷也是有，剛好有接到。」至於美技後的振臂，林哲瑄說：「因為有幫助到球隊。」