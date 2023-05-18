中職／接一顆球就可以？林哲瑄獲選MVP好吃驚

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，林哲瑄8局上守備美技保住和局。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，林哲瑄8局上守備美技保住和局。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊今晚因單局3次失誤落後，最終也靠著守備拯救和局，林哲瑄因美技飛撲獲選單場MVP，他在賽後聽聞也有些意外，「接一顆球就可以？」

悍將在新莊棒球場與中信兄弟隊9局打完以6：6平手，10局上打到1出局後，突然下起大雨，半小時後雨勢未歇，加上雙方師老兵疲，兄弟總教練彭政閔與悍將總教練丘昌榮在場中握手，比賽裁定和局。

悍將4局上曾因單局3次失誤丟掉4分，外野手陳真的漏球也讓他在5局上守備時被換下場，丘昌榮表示，陳真有受到燈光影響，年輕球員球隊一直是希望多給機會，不過接下來也會請教練多注意。

好在5局開始悍將連3局得分，其中4分更是在滿壘時攻下，破除「滿壘計」後一度領先，8局上雖然被兄弟追平，但靠著林哲瑄在外野的飛撲美技，適時止血，丘總也稱讚林哲瑄：「沒接到的話，比賽的方向會很不同，他這樣奮不顧身接球，今年已經很多次。」

林哲瑄透露，今天觀察到對手很多時候擊球都落在線邊，加上之前在洲際球場岳東華也曾打到類似落點，在站位就特別注意，「臨場判斷也是有，剛好有接到。」至於美技後的振臂，林哲瑄說：「因為有幫助到球隊。」

今天比賽打了4小時20分才結束，是本季比賽時間第三長，林哲瑄坦言，過程中要保持專注不容易，「只能找一些空檔讓自己放空一下，恢復一下專注度。」

中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，林哲瑄8局上守備美技保住和局。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，林哲瑄8局上守備美技保住和局。記者季相儒／攝影

林哲瑄 丘昌榮 富邦悍將

延伸閱讀

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

中職／吳哲源1.1局傷退 兄弟球團回覆：手無力

中職／兄弟恰總首度造訪新莊球場 悍將丘總上前給擁抱

中職／羅力筆下自帶C位的男人 林哲瑄懂他的異鄉感受

相關新聞

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰6：6言和

中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，一場超過4小時的馬拉松大戰，最終由雨神喊停，10局上打到一半下起大雨，雙方以6：...

中職／接一顆球就可以？林哲瑄獲選MVP好吃驚

富邦悍將隊今晚因單局3次失誤落後，最終也靠著守備拯救和局，林哲瑄因美技飛撲獲選單場MVP，他在賽後聽聞也有些意外，「接一...

中職／林泓育兩分打點關鍵安打 猿隊6連勝仍居龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園主場迎戰味全龍隊，雙方兩度形成僵持局面，猿隊7局下滿壘時，楊晉豪獲保送攻下勝利打點，林泓育追加兩分打...

中職／狂威重返大聯盟 桃猿教頭叫好

樂天桃猿隊前洋投狂威去年季後約滿，返美加入離老家不遠的道奇隊，昨天從3A被叫上大聯盟，對雙城隊中繼4局失兩分、無關勝敗，...

圖輯／中職 10局上大雨攪局暫停 中信富邦暫時平手

富邦悍將本週在新莊主場和中信兄弟進行三連戰，今天進行第二戰，目前10局上因球場突然下起大雨導致比賽暫停，目前比數為6：6...

中職／曾豪駒讚揚林立歸隊首轟 坦言對決龍隊打得緊繃

樂天桃猿隊本季對戰味全龍隊不順，今天在桃園球場以9：3獲勝，暫時可以喘一口氣，畢竟打了9場只有3勝6敗，短期內無法挽回局...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦