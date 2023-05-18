中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰6：6言和

中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，一場超過4小時的馬拉松大戰，最終由雨神喊停，10局上打到一半下起大雨，雙方以6：6握手言和，林哲瑄的美技接殺為悍將中止2連敗。

兄弟今天2局下先出狀況，先發投手吳哲源在面對林哲瑄投出曲球後，突然摸著右手肩膀退場，球團表示當下手臂無法施力，因此先換下場休息，吳哲源只投1.1局、21球就收工。

3局上兄弟更是因為跑壘失誤斷送大好機會，1出局、一二壘有人，黃韋盛敲出安打後，詹子賢停在三壘，陳文杰跑到二三壘間被觸殺；而下一棒岳東華敲出的三壘方向滾地球，詹子賢又沒跑，黃韋盛卻已經來到三壘，被輕鬆觸殺形成第三出局。

不過4局上悍將守備「送禮」單局出現3次失誤，追平富邦集團接手後的單局最多球團紀錄，還被盜壘2次，單局丟掉4分，先發投手江國豪3局就用了91球，掉3分退場休息，不過都非責失。

悍將突破「滿壘計」先在5局下無人出局、滿壘，申皓瑋、范國宸2支高飛犧牲打換回2分，6局下的1分也是高飛犧牲打拿下。

7局上兄弟再添1分，下半局3：5落後的悍將先靠林哲瑄安打敲回1分，1出局滿壘時，辛元旭代打敲出關鍵一擊，2分打點安打逆轉比數，也是本季悍將在滿壘時敲出的第3支安打，團隊滿壘打擊率從賽前的0.077上升到1成03。

悍將好不容易領先，兄弟在8局上用3支安打追平，不過1出局得點圈有人的危機，靠著林哲瑄兩次接殺化解，最後一出局還是向前飛撲的美技，力保平局。

兩隊以6：6平手打完9局，時間已經超過4小時，10局上1出局後天降大雨，主審大手一揮宣告蓋起帆布，半小時後宣告比賽裁定，雙方合局作收。