中職／曾豪駒讚揚林立歸隊首轟 坦言對決龍隊打得緊繃

樂天桃猿隊本季對戰味全龍隊不順，今天在桃園球場以9：3獲勝，暫時可以喘一口氣，畢竟打了9場只有3勝6敗，短期內無法挽回局面，猿隊總教練曾豪駒說：「對他們的確打得緊繃。」

龍隊開季對猿隊先搶3勝，吞下1敗後又是3連勝，最近兩場才連敗，曾豪駒坦言，接下來比賽仍要想辦法修正，看看面對龍隊要如何調整。

龍、猿今天打完前6局兩度平手，7局下滿壘時，楊晉豪保送攻下致勝分，林泓育追加兩分打點安打，8局下林立轟出3分砲，終場以6分之差獲勝。

曾豪駒說：「7局下有得分機會，運氣較好。」

林立4月25日對富邦悍將隊之後，因為右手腕傷勢降到二軍，直到昨天才歸隊，今天從龍隊最後一任投手王玉譜的手中開轟，也是本季第4轟。

曾豪駒表示，從林立復出首轟看來，整個掌握度沒什麼問題，前幾個打席雖打不好，後來設定選球，打到想要的球。