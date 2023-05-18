玉山盃／看過經典賽渴望當國手 蕭齊盼率新北市衛冕

第17屆玉山盃全國青棒錦標賽將於5月25日開打，18支青棒縣市代表隊爭取冠軍及U18世界盃的選手代表權，衛冕軍新北市隊喊出奪冠目標，投手蕭齊看完經典賽後，也更加期待入選個人第一次的中華隊。

蕭齊曾入選去年U18世界盃培訓隊，但未能展現該有身手錯過國手資格，今年集訓他也一度浮現緊張心情，但總教練周宗志一句「哪裡跌倒就從哪裡站起來」，讓他拋開迷惘，尤其是看過經典賽在台灣的熱血賽事，更讓蕭齊有著「有為者亦若是」的念頭，「或許U18不會那麼盛大，但很希望可以體驗。」

玉山盃青棒賽開賽記者會，今年加碼升級玉山冠軍戒指，將以純銀打造，希望讓冠軍隊教練及選手們留下難忘回憶。記者邱德祥／攝影

過去4屆玉山盃有3屆是新北市與桃園市隊爭冠，分別由穀保家商、平鎮高中兩支青棒強權為主，其中新北市拿下過兩冠、一次並列冠軍。

今年新北市依舊以冠軍為目標，蕭齊表示：「對每支球隊都保持尊重，全力以赴，大家都很有信心。」而桃園市隊代表球員朱宏樺則說：「把去年沒拿到的冠軍拿回來。」

新北市陣中備受矚目的「二刀流」林盛恩今年將是最後一次參賽，即將畢業的他接下來要朝職業邁進，蕭齊說：「他對學弟們有期望，希望我們能夠扛起他的空缺，有點像是交接的感覺。」

去年玉山盃蕭齊還是高一菜鳥，今年晉升高二以學長身分參加，他表示，總教練周宗志有提醒過，高二、高三的學長要保持該有的技術，但心態要像一年級生，「每一場都渴望贏球。」