快訊

震撼彈！納達爾因傷法網無緣衛冕、溫網也將缺席 明年恐退休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玉山盃／看過經典賽渴望當國手 蕭齊盼率新北市衛冕

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
玉山盃青棒賽開賽記者會，18支隊伍派出代表，衛冕軍新北市隊蕭齊（右一）、去年亞軍桃園市隊朱宏樺（左一）到場。圖／大會提供
玉山盃青棒賽開賽記者會，18支隊伍派出代表，衛冕軍新北市隊蕭齊（右一）、去年亞軍桃園市隊朱宏樺（左一）到場。圖／大會提供

第17屆玉山盃全國青棒錦標賽將於5月25日開打，18支青棒縣市代表隊爭取冠軍及U18世界盃的選手代表權，衛冕軍新北市隊喊出奪冠目標，投手蕭齊看完經典賽後，也更加期待入選個人第一次的中華隊。

蕭齊曾入選去年U18世界盃培訓隊，但未能展現該有身手錯過國手資格，今年集訓他也一度浮現緊張心情，但總教練周宗志一句「哪裡跌倒就從哪裡站起來」，讓他拋開迷惘，尤其是看過經典賽在台灣的熱血賽事，更讓蕭齊有著「有為者亦若是」的念頭，「或許U18不會那麼盛大，但很希望可以體驗。」

玉山盃青棒賽開賽記者會，今年加碼升級玉山冠軍戒指，將以純銀打造，希望讓冠軍隊教練及選手們留下難忘回憶。記者邱德祥／攝影
玉山盃青棒賽開賽記者會，今年加碼升級玉山冠軍戒指，將以純銀打造，希望讓冠軍隊教練及選手們留下難忘回憶。記者邱德祥／攝影

過去4屆玉山盃有3屆是新北市與桃園市隊爭冠，分別由穀保家商、平鎮高中兩支青棒強權為主，其中新北市拿下過兩冠、一次並列冠軍。

今年新北市依舊以冠軍為目標，蕭齊表示：「對每支球隊都保持尊重，全力以赴，大家都很有信心。」而桃園市隊代表球員朱宏樺則說：「把去年沒拿到的冠軍拿回來。」

新北市陣中備受矚目的「二刀流」林盛恩今年將是最後一次參賽，即將畢業的他接下來要朝職業邁進，蕭齊說：「他對學弟們有期望，希望我們能夠扛起他的空缺，有點像是交接的感覺。」

去年玉山盃蕭齊還是高一菜鳥，今年晉升高二以學長身分參加，他表示，總教練周宗志有提醒過，高二、高三的學長要保持該有的技術，但心態要像一年級生，「每一場都渴望贏球。」

玉山盃 經典賽 平鎮高中

延伸閱讀

玉山盃／青棒好手25日起熱力爭冠 球迷抽5天4夜東京行

射擊國手吳佳穎化身特使 用精準槍法一一破解詐騙手法

經典賽／奪冠歷程紀錄片首支預告片釋出 網：這讓日本都哭了

MLB／經典賽成最後身影 哈維宣布引退：再見了棒球

相關新聞

中職／吳哲源1.1局傷退 兄弟球團回覆：手無力

中信兄弟隊投手戰力突然拉警報，先發投手吳哲源臨時傷退，2局下投到第2人次突然手摸右肩，投手教練王建民跟防護員上來查看後，...

中職／林泓育兩分打點關鍵安打 猿隊6連勝仍居龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園主場迎戰味全龍隊，雙方兩度形成僵持局面，猿隊7局下滿壘時，楊晉豪獲保送攻下勝利打點，林泓育追加兩分打...

中職／單局3E狂掉4分 悍將追平球團史不名譽紀錄

富邦悍將隊今晚煮了好大一碗「粥」，面對中信兄弟隊出現單局3次失誤，導致一口氣丟掉4分皆非投手責失，單局3次失誤是球團史第...

中職／恰哥暖男！曾頌恩受傷落淚 透露彭政閔感人故事

中信兄弟隊曾頌恩今年首次卡住一軍先發，也繳出3成30打擊率的漂亮成績，昨晚卻聽到不想聽的「翻船」聲，左腳踝扭傷導致他要先...

中職／雨神喊停！兄弟悍將馬拉松大戰言和

中信兄弟隊與富邦悍將隊今晚在新莊棒球場，一場超過4小時的馬拉松大戰，最終由雨神喊停，10局上打到一半下起大雨，雙方以6：...

圖輯／中職 10局上大雨攪局暫停 中信富邦暫時平手

富邦悍將本週在新莊主場和中信兄弟進行三連戰，今天進行第二戰，目前10局上因球場突然下起大雨導致比賽暫停，目前比數為6：6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦