玉山盃／青棒好手25日起熱力爭冠 球迷抽5天4夜東京行

第17屆玉山盃全國青棒錦標賽將於5月25日開打，全國18支縣市代表隊競逐冠軍外，也將從中遴選出20名優秀選手組成中華隊，參加8月底在台灣舉行的U18世界盃棒球賽，6月3日開打的冠軍戰還要抽出東京5天4夜的「西武台灣日」行。

為打造青棒選手們圓夢舞台，玉山銀行與中華棒協共同推動青棒最高層級國手選拔賽，被譽「台灣甲子園」的玉山盃賽事，今日舉辦開賽記者會，18支球隊都派代表出席。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山盃過去培養出王柏融、宋家豪、鄭宗哲等旅外好手，今年經典賽也都有傑出表現，本屆賽事也希望選手能夠代表台灣拚戰國際賽，「這是夢想的起點」。

中華棒協副理事長林華韋表示，2019年中華隊在南韓拿下U18世界盃冠軍時，自己就在現場見證，上一屆屈居亞軍，也希望今年選手們能夠在玉山盃發揮出最好的球技，尤其今年U18世界盃在台灣舉行，盼能夠留下冠軍。

玉山盃決賽將於6月3日（六）在台北市天母棒球場舉行，上午十點進行季軍賽、下午一點進行冠亞軍賽，不僅開放免費入場，當天也邀請奧運射擊國手「證見妹」吳佳穎到場開球，賽前還有北一女樂儀旗隊的表演。

吳佳穎今日也在開賽記者會上分享征戰國際賽事的心得，尤其是如何面對挫折，「沒有人天天過年的，但遇到就是砍掉重練，不是訓練上，而是把負面情緒都忘掉，已經發生的無法改變，要想著讓未來更好。」

冠軍賽當天還有舉辦抽獎活動，邀請球迷一起到西武巨蛋為吳念庭、張奕等台灣之光加油，前進東京參加日職西武台灣日，最大獎將抽出5組5天4夜2人東京自由行加上台灣日雙人套票的機會，此外還有玉山盃預測冠軍等活動，邀請球迷一同為台灣青棒加油。