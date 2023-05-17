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中職／岳政華差點「完全打擊+生涯百安」 關鍵字是王威晨

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
兄弟第2棒岳政華在二局上，面對悍將先發投手艾普勒擊出陽春砲，個人包辦兩分打點。記者侯永全／攝影
兄弟第2棒岳政華在二局上，面對悍將先發投手艾普勒擊出陽春砲，個人包辦兩分打點。記者侯永全／攝影

中信兄弟岳政華回歸一軍的第一晚就繳出3安猛打賞，3支長打貢獻3分打點，只差一壘安打就完全打擊，但最後一支安打讓他生涯百安達陣，差點完全打擊跟生涯紀錄，都跟隊長王威晨有關係。

兄弟今晚在新莊棒球場以8：2擊敗富邦悍將隊，岳政華1局上首打席就敲出三壘安打，接著3局上敲出陽春砲，後面2打數未建功，直到9局上再敲出二壘打，5打數3安打，貢獻3分打點、2分得分。

岳政華透露，前兩支最難的安打完成後，王威晨就來提醒有機會拚完全打擊，岳政華當下回答：「先不要講，這可遇不可求。」雖然最後錯過也不會遺憾，「還有很多機會。」

岳政華是真的差一步，5局上偷點如果跑快一點，形成內野安打，就可拼起最後一塊拼圖，岳政華表示，當下看到內野守備靠後，「想盡辦法要上壘，速度也是我的優勢。」

9局上最後那支安打也是岳政華的生涯第100支安打，只不過球來不及要回來就回到悍將手上，岳政華說：「我有先跟威晨講，請他幫我跟球隊說一下，後來自己站在二壘不好意思要球，看休息室也沒動作就算了。」

從二軍回來首戰就有表現，岳政華表示，無論一、二軍教練都不斷提醒自己，要大膽攻擊，設定好打擊策略就要相信自己，「不要猶豫，前兩打席Timing不錯，就積極攻擊」。

完全打擊 王威晨 岳政華 富邦悍將 中信兄弟

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