中職／岳政華3長打助象止敗 差一壘安完全打擊史上罕見

中信兄弟隊岳政華重返一軍的第一天就與詹子賢攜手開轟，球隊前3分都跟他有關，幫助兄弟以8：2擊敗富邦悍將隊，終止2連敗，也擺脫原本與悍將並列的爐主位置。

岳政華在5月5日下放二軍調整，今天重回一軍舞台扛起先發第二棒、中外野手，首打席就敲出三壘安打，打回球隊第1分，並靠著暴投跑回第2分；3局上1出局後，岳政華再敲出一支右外野陽春砲，2出局後則換詹子賢開轟，將比數拉開到4：0領先。

岳政華雖然早早完成最難的兩安，不過接下來2打數未建功，兄弟9局上的一波3分攻勢，岳政華也貢獻1分打點二壘安打，但只差最常見的一壘打，錯過完全打擊，總計5打32安打，有3分打點、2分得分，打擊率上升到2成66。

岳政華成為史上第13位只差1壘安打錯過完全打擊的球員，中職史上發生過14次，王勝偉一個人遇過2次，分別在2008年、2019年。

悍將雖然在5局下靠著蔣智賢、姚冠瑋、李宗賢連續3支安打加上王正棠高飛犧牲打，攻下2分，不過7局下錯過1出局滿壘的攻勢，8局下2出局滿壘還是沒得分，就以3分差輸球。

兄弟先發投手鄭凱文以98球投完6.2局，被敲8支安打，丟掉2分，連兩場優質先發幫自己的防禦率從8.79下修到5.10，也拿下個人二連勝、本季第三勝。