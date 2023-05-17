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日職／包爾自認被打爆是運氣不好 球評爆料：賽前還在拍YT

聯合新聞網／ 綜合報導
包爾轉戰日職，連兩場先發被打爆。 美聯社
包爾轉戰日職，連兩場先發被打爆。 美聯社

塞揚強投包爾（Trevor Bauer）本季轉戰日職橫濱隊，連兩場表現荒腔走板。昨天先發2局狂失7分，橫濱隊以5：7不敵廣島鯉魚隊。橫濱監督三浦大輔認為，包爾投球習慣可能被抓到，橫濱退役名將高木豐也提出看法。

包爾日職初登板面對廣島，繳出7局失1分好投。不過9日面對讀賣巨人隊，主投6局失7分（6分自責）吞敗。昨天再度碰上廣島，包爾2局就被敲8安，失掉7分，又吞下敗投。總計包爾先發3場，防禦率高達8.40，每局被上壘率（WHIP）為1.87。

包爾昨天賽後表示，這場很不幸運，2好球後被打擊率高達7成，「速球、卡特球、曲球、指叉球全被打到。」包爾本場最快球速157公里，他自認變化球投得不錯，「即使打者知道要丟哪種球，不可能被打擊率7成。」

三浦大輔認為，「可能對手已掌握他的投球習慣。」他也強調不會將包爾降到二軍。

高木豐則透露包爾賽前三小時還在拍YouTube影片，他擔心包爾這種行為影響到其他選手，「贏過塞揚獎不代表可做任何事，需更認真看待日本棒球。他大聯盟時期不會做這種事，希望他先發日時能專注在棒球上。」

包爾

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