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中職／龍隊27日首棒排誰對決羅力 葉總開玩笑喊張建銘

中央社／ 新北16日電
味全龍隊教練張建銘。 報系資料照
味全龍隊教練張建銘。 報系資料照

「哩賀」羅力預計27日重回中職，將在一軍先發出賽投1個打席，對手味全龍隊總教練葉君璋直言，聽到有嚇一跳，被問起當日對戰第一棒要排誰，他開玩笑說：「張建銘」。

中職富邦悍將隊退役洋投「哩賀」羅力將在月底新莊棒球場主場主題日返台，啟用「羅力條款」登錄一軍先發，成為中職以本土身分出賽外籍球員第1人，預計投1個打席。

悍將27日對手是味全龍隊，龍隊總教練葉君璋表示，看到羅力要回來中職一軍先發消息有點嚇到，被問起打序會不會有什麼特別安排，葉君璋一開始開玩笑說要排退役球星、現任龍隊教練的「火哥」張建銘。

葉君璋說，野手要特別做什麼調整比較不容易，投手的調整比較有彈性，但也提到羅力的球應該還是不好打。

羅力中文自傳「完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路」已經出版，葉君璋表示還沒有仔細讀，聽到羅力在書中稱讚自己，也只笑著說：「謝謝」。

葉君璋直誇羅力其實蠻厲害的，外籍球員可以在台灣打球打到出書不容易，接著又推薦龍隊的洋投伍鐸應該也可以出書，笑說：「伍鐸的書應該會蠻精彩的」。

羅力 葉君璋 中職

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