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中職／彭政閔發起「亞大火星人恰恰運動公益平台」 募50萬助偏鄉弱勢球隊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學經營管理系及校友募得50萬元，請彭政閔（左二）捐贈偏鄉學校弱勢球隊。圖／亞洲大學提供
亞洲大學經營管理系及校友募得50萬元，請彭政閔（左二）捐贈偏鄉學校弱勢球隊。圖／亞洲大學提供

中信兄弟棒球隊總教練彭政閔是亞洲大學經營管理系校友，他今天在亞大發起「亞大火星人恰恰運動公益平台」，經管系及校友募得50萬元，請他捐贈偏鄉學校弱勢球隊球具，及訓練營隊等活動。此舉也為新任總教練的彭政閔，送上校友的祝福。

50萬元是由亞大校友、台中市直轄市彰化同鄉會理事長許瀚升向同鄉會募得36萬元，以及亞大經管系主任莊淑惠、碩博班同學響應捐出14萬元，以支持經管系在職碩專班校友彭政閔恰恰的善舉。

彭政閔說，7年前他和好友成立「台灣火星人運動發展協會」，每年到各地辦理棒球訓練營，至今有10次募款，捐贈球具給弱勢學校棒球隊，發展運動。今天又在母校設立「亞大火星人恰恰運動公益平台」，擴大推廣，覺得很有意義。

亞大校長蔡進發說，感謝生醫系校友、彰化同鄉會的許瀚升理事長，與經管系的校友、師生們，響應募款，一起做公益，並透過這項活動，協助喜愛運動的清寒、弱勢的孩子，培育更多新生代的運動員。

中信兄弟棒球隊總教練彭政閔（右四）今天在亞大發起「亞大火星人恰恰運動公益平台」。圖／亞洲大學提供
中信兄弟棒球隊總教練彭政閔（右四）今天在亞大發起「亞大火星人恰恰運動公益平台」。圖／亞洲大學提供
亞洲大學經營管理系及校友募得50萬元，請彭政閔捐贈偏鄉學校弱勢球隊。圖／亞洲大學提供
亞洲大學經營管理系及校友募得50萬元，請彭政閔捐贈偏鄉學校弱勢球隊。圖／亞洲大學提供
中信兄弟棒球隊總教練彭政閔今天在亞大發起「亞大火星人恰恰運動公益平台」。圖／亞洲大學提供
中信兄弟棒球隊總教練彭政閔今天在亞大發起「亞大火星人恰恰運動公益平台」。圖／亞洲大學提供

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