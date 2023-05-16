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中職／登聯盟近3季觸身球王 李凱威：我有那麼討厭嗎？

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
味全龍李凱威。本報資料照片
味全龍李凱威。本報資料照片

味全龍隊李凱威悄悄成為聯盟近三季的觸身球王，他自認打擊站得不算裡面，頻頻被砸真的說不出個道理來，哀傷問起「我應該沒那麼討厭吧？」

從龍隊開始在一軍出賽的2021年起算，李凱威累積25記觸身球為全聯盟第一，接著是江坤宇24顆、陳子豪23顆、劉基鴻21顆。

李凱威有感覺好像常常挨觸身球，但聽聞這項領跑聯盟的數據也嚇了一跳，「第一年還好，這兩年比較有感覺，還有好幾場被砸到兩次。」

李凱威想想自己在打擊區站的位置也不算裡面，卻頻頻被砸，難解原因為何，「我應該沒有那麼討厭吧？怎麼一直丟我。」李凱威回憶幾次印象較深的觸身球，有一場被泰迪打到膝蓋兩次，還有一次被霸林爵的頭部觸身球打到頭盔噴漆碎掉，當時霸林爵為了表達歉意，還堅持要請他喝星巴克。

李凱威一軍生涯的第25顆觸身球距今不遠，就是14日造成4位投手勒令退場、與富邦悍將隊交手的比賽，藍愷青緊急登板後的第1球，就是對李凱威投出觸身球。

當時悍將左投肯特因觸身球勒令退場，藍愷青接手的熱身不受時間限制，李凱威在一旁等待，要面對滿壘的打席，想著要怎麼把分數送回來，「結果一出手就往我這邊，打到我後，我就看總仔，（投手）是不是要出場？然後就出去了。」

李凱威 霸林爵 富邦悍將

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