中職／明星賽7月29日開打 中華隊vs.明星隊

中華職棒明星賽今年繼續在台中洲際球場舉辦，以亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽）中華隊、明星隊的對抗形式登場，兩代狀元郎有期待，台鋼雄鷹隊曾子祐向教練團拉票，味全龍隊劉基鴻則說，若有機會打全壘打大賽，要找中職全壘打王林智勝討教祕笈。

今年明星7月29、30日登場，昨舉辦宣告記者會，由於年底有亞冠賽，延續去年國家隊、明星隊的比賽模式，中華隊總教練就是陳金鋒，明星隊總教練尚未亮牌。

曾子祐今年還不會出現在明星賽票選選單上，但若入選亞冠賽，仍有機會參與，他拉票對象不是球迷，「希望這次亞冠賽的總教練、選訓委員可以投我一票。」

劉基鴻從未打過明星賽，今年開季打出佳績，目前以7轟居全壘打王，有望明星賽、全壘打大賽一次滿足，他也很期待。有趣的是，黃子鵬昨天在一旁搶著舉手，「我也有貢獻1轟」，展現「萌虎」的一面。

賽事連兩年在洲際球場舉辦，中職會長蔡其昌說，不是因自己住在台中的私心，而是位置適中、球場條件好，加上台中好天氣而選擇。他也提及今年已多次掀起話題的硬體問題，坦言知道球迷滿意度不高，希望這一、兩年可改善，昨天就先約樂天桃猿隊聊一下桃園球場。

此外，富邦悍將隊將在5月27、28日舉辦傳奇洋投羅力的主題日，昨也宣布他將在27日擔任先發投手、投1打席，正式成為史上第一位以本土球員登錄上場的外籍選手，寫下歷史新頁。