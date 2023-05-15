中職／曾仁和回歸首戰6局失1分很威 助桃猿踩過兄弟

「土虱」曾仁和本季在一軍的第一戰，繳出6局失1分優質先發，幫助樂天桃猿隊以8：1擊敗中信兄弟隊，彭政閔接掌兄弟兵符後2連勝接著2連敗，兄弟輸球後也以0.5場勝差再度落後富邦悍將隊，獨居爐主。

此役是「恰總」帶兵後在洲際的第一戰，主場外觀主視覺已撤換，從原本C位為前教頭林威助換成隊長王威晨，不少球迷還為換帥感到衝擊，場內有人高舉聲援林威助的海報。

曾仁和先前在經典賽集訓期間拉傷下背部，退出中華隊，中職賽季也必須從傷兵名單出發，直到今天才演出本季的一軍初登板，先發6局僅被敲4安打，所失的1分出現在第6局王威晨敲安後推進二壘，詹子賢補上適時安打。

面對兄弟先發投手余謙，猿隊的分數穩定進袋，2局上廖健富先選到保送，宋嘉翔二壘打、馬傑森一壘打各敲回1分打點，4局上藍寅倫炸裂陽春砲，第5局則是成晉的三壘打建功。

今天度過21歲生日的馬傑森，除了有1支帶有打點的安打，還福星高照靠失誤、不死三振上壘，第7局盜壘還讓兄弟發生暴傳、進占三壘，陳晨威的安打掃回猿隊第5分。猿隊持續拉尾盤，第8局兄弟左投魏碩成登板讓連4棒上壘，猿隊再攻下2分，第9局陳俊秀的高飛犧牲打送回第8分。

余謙先發5.1局被敲5安打、失4分（責失3分），承擔敗投，本季累積4敗與味全龍隊郭郁政一起在敗投榜上領跑。