快訊

賓士撞賓士 陳冠霖驚傳車禍「安全氣囊爆開」：美女完全不煞車來Kiss我

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾仁和回歸首戰6局失1分很威 助桃猿踩過兄弟

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿先發投手曾仁和。本報資料照片
樂天桃猿先發投手曾仁和。本報資料照片

「土虱」曾仁和本季在一軍的第一戰，繳出6局失1分優質先發，幫助樂天桃猿隊以8：1擊敗中信兄弟隊，彭政閔接掌兄弟兵符後2連勝接著2連敗，兄弟輸球後也以0.5場勝差再度落後富邦悍將隊，獨居爐主。

此役是「恰總」帶兵後在洲際的第一戰，主場外觀主視覺已撤換，從原本C位為前教頭林威助換成隊長王威晨，不少球迷還為換帥感到衝擊，場內有人高舉聲援林威助的海報。

曾仁和先前在經典賽集訓期間拉傷下背部，退出中華隊，中職賽季也必須從傷兵名單出發，直到今天才演出本季的一軍初登板，先發6局僅被敲4安打，所失的1分出現在第6局王威晨敲安後推進二壘，詹子賢補上適時安打。

面對兄弟先發投手余謙，猿隊的分數穩定進袋，2局上廖健富先選到保送，宋嘉翔二壘打、馬傑森一壘打各敲回1分打點，4局上藍寅倫炸裂陽春砲，第5局則是成晉的三壘打建功。

今天度過21歲生日的馬傑森，除了有1支帶有打點的安打，還福星高照靠失誤、不死三振上壘，第7局盜壘還讓兄弟發生暴傳、進占三壘，陳晨威的安打掃回猿隊第5分。猿隊持續拉尾盤，第8局兄弟左投魏碩成登板讓連4棒上壘，猿隊再攻下2分，第9局陳俊秀的高飛犧牲打送回第8分。

余謙先發5.1局被敲5安打、失4分（責失3分），承擔敗投，本季累積4敗與味全龍隊郭郁政一起在敗投榜上領跑。

曾仁和 馬傑森

延伸閱讀

中職／換視角看恰總 王威晨感受大不同

中職／初掌兵符「有點錯愕」 彭政閔不忘提到林威助

中職／日媒也關注林威助撤換風波 稱「有股無形力量」奏效

中職／林威助驚傳交出兵符 粉絲團兩日前已發文預言？

相關新聞

中職／中信主場球迷舉牌「還我威助」被勸導 網：根本一言堂

中華職棒中信兄弟隊上周經歷撤換總教練林威助風波，換由「恰恰」彭政閔掌兵符，於今天首度在主場台中洲際球場進行比賽，據傳現場有球迷舉牌「還我威助」、「謝謝你威助」標語，被現場工作人員勸導別舉牌，此外，也有

中職／曾仁和回歸首戰6局失1分很威 助桃猿踩過兄弟

「土虱」曾仁和本季在一軍的第一戰，繳出6局失1分優質先發，幫助樂天桃猿隊以8：1擊敗中信兄弟隊，彭政閔接掌兄弟兵符後2連...

中職／藍寅倫在洲際已敲20轟 速度還贏過朱育賢

樂天桃猿隊今天升上外野手藍寅倫，本季在一軍的第1場比賽、第2個打席就炸裂陽春砲，這是他在洲際棒球場的第20轟，在洲際累積...

棒球／華南金控盃登場 沿用「國道一號」口號搶當國手

112年華南金控盃全國少棒錦標賽將於5月21日至28日在台南亞太國際棒球訓練中心舉辦，青少棒錦標賽於6月4日至11日在新...

中職／著手改善各球場 蔡其昌今天先約桃猿領隊聊一下

中華職棒明星賽連續兩年都在洲際棒球場舉辦，會長蔡其昌否認是因自己住在台中的私心，而是球場狀況相對較好，他也透露今天已經約...

中職／萌虎！黃子鵬急否認明星賽看女孩 劉基鴻part搶舉手

中職明星賽今年將在7月29、30日在洲際棒球場登場，今天舉辦記者會，6隊代表球員出席，黃子鵬散發「萌虎」魅力，在本季暫居...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦