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中職／劉基鴻第一次參與大場面 2顆觸身球讓他從一壘聊到二壘

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊劉基鴻挨觸身球後嘟嘴。圖／截圖自CPBLTV
味全龍隊劉基鴻挨觸身球後嘟嘴。圖／截圖自CPBLTV

富邦悍將、味全龍隊昨天因1個暫停引發連串爭議，當時第一顆觸身球的苦主劉基鴻當場嘟嘴、反應超萌。談及當時兩隊板凳清空的大場面，劉基鴻說：「這是我們回歸後第一次有這種衝突。」上去時先找熟悉的面孔，「當下滿混亂，沒辦法馬上看誰是誰，先看到認識的翻譯。」

昨役在裁判給予兩隊警告後，共4位投手遭到波及，肯特、藍愷青、林子昱、廖任磊都因觸身球遭勒令退場，肯特在警告後的第一個打席就是砸到劉基鴻的膝蓋上，他說因為有戴護膝，當下感覺還好。

劉基鴻也透露，在那個打席之前就有問主審，接下來觸身球是不是就要出場？不是故意的也要嗎？得到肯定的答案，所以一丟到自己就知道肯特必須退場。

劉基鴻說，當時自己先在一壘上與范國宸聊天，等待藍愷青熱身，結果第一球又是觸身球，「後來到二壘，換和他們二、游聊天。」

劉基鴻 富邦悍將 廖任磊

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