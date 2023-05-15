中職／明星賽續戰洲際 球迷票選啟動1帳號1天可投4次

2023台灣精品中華職棒明星對抗賽將在7月29、30日在台中洲際棒球場登場，今年明星賽對戰組合確認，由中華職棒明星隊交戰中華隊，明星賽投票也將在15日晚間6點正式啟動。

中華職棒聯盟會長蔡其昌表示，去年明星賽兩天入場人數約2萬7千人，盛況空前，呼籲各界企業若有興趣，都歡迎洽談，「職棒比賽和明星賽要辦得精彩，一定要社會各界更多支持，有長期贊助夥伴支持，明星賽才能越辦越精彩。」據調查統計，去年明星賽高達8成滿意度，可說相當成功，希望在此基礎下，讓今年明星賽更好看、更歡樂、吸引更多球迷進場加油。

今年11月將舉辦亞洲職棒冠軍爭霸賽（亞冠賽），因此今年明星賽架構即以亞冠賽中華隊對抗明星隊，蔡其昌呼籲今日起球迷朋友記得投票，踴躍投票就是對球員最大鼓勵，以及對職業棒球最大支持。

今年再次在台中洲際棒球場開打，蔡其昌表示，地點位置適中、球場條件好，加上台中好天氣而選擇，「數十年來，球迷對台灣球場滿意度不是太高，我會利用接下來幾個月和球團好好溝通，希望把每個球場整理得越來越好，同時協調地方政府和體育署協助，與球團一起把過去球迷不滿意球場的問題改善。」不論球賽在哪舉行，都是中華職棒與6球團滿滿心意，希望大家可以進場為比賽、為喜歡球星加油，而球迷對明星賽迴響大的龐大啦啦隊應援團，今年也會比照澎派陣容，讓球迷快樂進場、滿足離場。

蔡其昌也提到，經典賽帶來感動，讓例行賽入場人數比往年成長20%，是滿大進展，「越多人進場，我們越有能力改善職棒環境，球團經營很辛苦，如果更多人進場支持棒球，我們也會有更大力氣從薪資條件、球場環境甚至裁判人數和素質大幅度調整跟改革。」

今年攜手影音社群平台LINE VOOM成為明星對抗賽社群合作夥伴，期許用更全面、更生活化的方式與球迷互動，共同深耕台灣棒球領域。明星賽票選於今（15）日晚間6點正式開跑，球迷朋友每天可使用個人LINE帳號登入，透過LINE VOOM官方帳號進入中華職棒明星對抗賽活動頁面投票，單一帳號每日可在4個時段投票，單日最多可進行4次票選，每日投票重置時間分別為00:00、06:00、12:00、18:00，網路票選結果也會即時更新在活動頁面中，讓球迷朋友即時知道投票戰況。

今年聯盟首度與LINE VOOM合作投票，除了限定只有台灣門號手機綁定的LINE帳號可進行投票外，LINE VOOM也善用一個門號綁定僅能一個LINE帳號的專屬特性讓票選更刺激。

網路投票外，今年一樣有通訊投票，通訊投票加權5倍，利用手機撥打551285，或用手機編寫簡訊CPBL發送至55123， 即可參加票選，網路票選及通訊投票截止時間皆是6月15日晚上11點59分止；雜誌選票則在6月1日上架的職業棒球雜誌495期（6月號）隨書附贈，加權10倍，球迷自行填寫後直接投入郵箱即可寄回聯盟（無須張貼郵票），並以郵戳日期6月15日為憑，逾期將不列入計票。三個管道的票選經加權後總票數占比60%，另由具投票資格的教練、球員、媒體進行專業投票，專業人員票選分數占比40%。

今年全壘打大賽參賽資格為2022年聯盟全壘打排行榜前12名選手，及2023年截至5月7日位居全壘打排行榜前12名且未被註銷之選手，扣除掉重複名單後，共有18名球員具全壘打大賽票選資格，採用全網路票選，總得票數前8名選手入選參加全壘打大賽，投票截止時間至6月15日晚上23:59止。

這次明星賽投票還有抽獎活動，單一LINE帳號在票選期間投票並點擊「確認送出」，完成投票的用戶將獲得抽獎資格，單一帳號僅1次抽獎機會，抽獎結果將於6月19日透過LINE VOOM官方帳號發送獎項通知給完成投票的用戶，獎品多元包括簽名球衣、簽名大球、明星賽門票、中職周邊商品、LINE POINTS、明星賽手機桌布等。