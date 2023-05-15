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中職／悍將、龍爆衝突 4投手被趕出場

聯合報／ 記者蘇志畬陳宛晶／綜合報導
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現火爆場景，兩隊合計4名投手因觸身球被趕出場。記者侯永全／攝影
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現火爆場景，兩隊合計4名投手因觸身球被趕出場。記者侯永全／攝影

新莊棒球場昨上演「趕人」戲碼，郭天信1次暫停引發蝴蝶效應，兩隊合計4名投手因觸身球被趕出場，富邦悍將隊靠7局下5分大局演出逆轉秀，以7：3擊敗味全龍隊，戰績再次追上中信兄弟，並列第四。

狀況起源在4局上，悍將先發投手肯特對決郭天信，啟動投球動作後，郭天信比出暫停、主審羅鈞鴻接受退開，導致肯特向羅鈞鴻不滿抗議，龍隊三壘指導教練陳志偉加入爭論，演變成兩隊清空板凳、各被警告一次。

肯特賽後解釋，當下是先叫打者回到打擊區，再跟主審抗議不該在動作做一半時給暫停，並認為龍隊教練加入衝突的反應「不太專業，教練團的工作應該是平靜大家的情緒」。

後續肯特、藍愷青都在第4局因觸身球退場，也讓龍隊超前比數，不料7局下換龍隊林子昱廖任磊也因觸身球被勒令退場，悍將單局攻下5分逆轉。

台南球場之戰上演勵志故事，統一獅隊左投林子崴歷經2234天漫長等待，再嘗勝投滋味，面對中信兄弟隊先發5.1局無失分，獅隊終場以5：0贏球，兄弟5連勝畫下句點，也是「恰總」彭政閔領軍後的首敗。

總教練林岳平賽後為他送上擁抱，林子崴回憶過往的傷病、復健，他說：遇到問題就是盡量去解決，能夠重回球場就是我最大的幸運，可以為球隊貢獻也是我最想要的。

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