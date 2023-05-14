中職／引戰？龍隊郭天信發文：「不該跟這些人一般見識」

中華職棒今天富邦悍將與味全龍之戰，於四局上龍隊郭天信打擊時，發生悍將投手肯特因不滿主審太晚叫暫停，向主審抗議時，引發龍隊突然板凳清空與悍將球員對峙，這起突發事件的當事人郭天信，於賽後在個人IG限動發文說，「是我錯了，不該跟這些人一般見識，獻醜啦！」雖是道歉文，但反而引發不少網友炸鍋。

這次對峙，導因於肯特已做好投球準備動作，郭天信突然喊了暫停，主審當下就停比賽，肯特最後也將球投出，因此對主審不滿，對裁判大聲抗議。然而在衝突發生當下，先是龍隊三壘跑壘指導教練陳志偉衝入場內，接著郭天信也在上前時，做出丟球棒的動作，表達自己的怒氣，最後被隊友拉開，才未使得衝突擴大。

然而終場味全龍此役吞下敗仗，郭天信在IG限動上的道歉留言，卻引發不少網友不滿，「人設形象大崩壞」、「好可怕 還拍球棒 是想怎樣」。

另外，也傳出郭天信的WIKI百科一度被改為綽號「主審寵兒」，不過已經刪除。