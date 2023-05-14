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中職／非故意屬勒令退場 悍將加味全4投不會被罰錢

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現對峙雙方都被警告一次，悍將投手肯特對劉基鴻投出觸身，因此被趕出場。記者侯永全／攝影
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現對峙雙方都被警告一次，悍將投手肯特對劉基鴻投出觸身，因此被趕出場。記者侯永全／攝影

新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰，4局上因暫停時機問題引發兩隊清板凳，也各獲得警告一次，後續悍將投手肯特、藍愷青及味全龍隊林子昱、廖任磊都因觸身球被趕出場，賽後因裁判認定並非故意，不會被罰款。

4局上的狀況是肯特在對決郭天信的打席，肯特啟動投球動作後，郭天信比出暫停手勢，主審羅鈞鴻接受，也導致肯特向羅鈞鴻不滿抗議，意外觸動龍隊神經，三壘指導教練陳志偉加入爭論，演變成兩隊清空板凳對峙。

對峙之後未出現肢體衝突，二壘審張展榮後續拿起麥克風宣布：「因為場上雙方都有對峙情況，都給予警告一次。」也因有此警告，肯特在2個打席後對劉基鴻投出觸身、接手的藍愷青第1球觸身，都被趕出場。

7局下則換龍隊3：2領先時，林子昱先投出觸身而出場，之後悍將趁機逆轉比數為6：3，廖任磊在一二壘有人時，也投出觸身球，留下滿壘退場。

按棒球規則字眼，球員出場皆為驅逐出場，不過照中職規則補述中，有針對不同狀況說明哪些是勒令（不罰款）、那些是驅逐（罰款），賽後聯盟也確認，裁判認定這四人都非故意觸身球，不會罰錢。

去年樂天桃猿隊也曾遇到相同場景，警告後接手的蘇俊羽投第1球就觸身，再接替的黃偉晟也僅投2球就出身，兩人被勒令退場，事後都未收到罰單。

廖任磊 味全龍 郭天信

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