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中職／警告後觸身就要被趕？肯特：應給裁判判斷權

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現對峙雙方都被警告一次，悍將投手肯特對劉基鴻投出觸身，因此被趕出場。記者侯永全／攝影
新莊棒球場富邦悍將隊與味全龍隊之戰出現對峙雙方都被警告一次，悍將投手肯特對劉基鴻投出觸身，因此被趕出場。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊在一場亂仗中以7：3擊敗味全龍隊，然而警告後投出觸身球就要勒令退場，有4位投手因此踩到地雷，悍將先發投手肯特批評這打亂比賽節奏，今日雙方都沒有人是故意的，更建議：「裁判應該要有可以決定的權力。」

悍將與龍隊今晚在新莊棒球場之戰，4局上雙方因喊暫停的誤會發生衝突，裁判各給一次警告，之後第4局悍將的肯特、藍愷青以及第7局味全龍的林子昱、廖任磊，都因為投出觸身球被勒令退場。

「對判決比較沮喪，因為我沒有被完整解釋規則。」肯特賽後花了17分鐘跟媒體解釋當下狀況，自己不知道裁判用麥克風講的內容是警告，也不清楚丟到人會被趕出場，「裁判跟我說是特別條款，那就代表不是大家都知道。」

肯特指出當下情境不可能故意擴大衝突，「我們1：0領先又是一、二壘有人，怎麼可能故意丟人？後面滿壘，藍愷青也不可能故意丟人，還是變化球。」

肯特也說，這個規定影響到的是兩支球隊，「味全也被影響到，他們那時候只領先1分，這些觸身球都不是故意的，不是故意也要趕人嗎？這應該是可以討論的。」肯特說：「棒球打了100年，這不是合理的規定。」

訪問到尾聲，肯特也特別主動補充，「裁判對於降低衝突是做了很好的工作，那次警告後，就沒有再看到故意傷害對方的動作。」

只不過肯特也直言，後續變成一場難看的比賽，「希望聯盟回去可以好好檢視這場比賽，警告發生後，是不是要趕人出場？裁判可以有決定的權力，而不是把規則訂得這麼死，丟到就一定要出去。」

肯特說：「投手工作不是要讓對手打得舒服，還是要攻擊內角，擦到球衣也要出場，這個規則好像有點太硬了，聯盟跟球團可以把這件事情再拿出來討論。」

味全龍 棒球 富邦悍將

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