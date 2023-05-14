中職／這一勝…獅隊左投林子崴等了2234天 賞恰總第1敗

歷經2234天的漫長等待、那些哭過累過的日子，統一獅隊左投林子崴終於再嘗勝投滋味，今天面對中信兄弟隊先發5.1局無失分，獅隊終場以5：0贏球、結束3連敗，兄弟則是中止5連勝，也是「恰總」彭政閔領軍2連勝後的首敗。

林子崴長期遭遇傷勢所苦，前一勝已要追溯到2017年4月1日對兄弟先發6局失1分，本季回歸先發投手的身分，前3場登板都是5.2局以上、失2分以下的好投，但得分援護率僅1.96，導致勝場未能開張。

此役隊友幫他打下寶貴的領先，胡金龍1局下從兄弟洋投德保拉手中敲出兩分砲，舉起隊長陳傑憲全新安排的全壘打慶祝道具舞獅獅頭，在這一轟當「滷蛋」的陳傑憲則搭起獅尾，獅隊早早取得2：0領先，第8局則靠林子豪、陳鏞基的安打及林安可的高飛犧牲打再添3分。

林子崴5.1局投球任內僅被敲3安打，但保送造成更大危機，第2局在兩出局後連投3保送釀成滿壘，投手教練羅錦龍叫出暫停後，K掉宋晟睿瓦解危機。

一路投到第6局，林子崴先對江坤宇投出保送，下一棒曾頌恩也打得扎實，掃到中外野牆前被接殺，詹子賢敲出安打後，獅隊決定換投，將一、二壘有人危機交到劉軒荅手中，雖因保送形成滿壘，但劉軒荅面對周思齊也飆出關鍵三振、成功「拆彈」。