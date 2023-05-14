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中職／母親節比賽用球藏巧思 林智勝球棒配色吸睛

中央社／ 新北14日電
中華職棒14日兩地開打，中職比賽用球換成母親節特殊用球，味全龍野手林智勝（圖）拿著粉紅、藍色配色球棒，祝福全天下的媽媽母親節快樂。 中央社
中華職棒14日兩地開打，中職比賽用球換成母親節特殊用球，味全龍野手林智勝（圖）拿著粉紅、藍色配色球棒，祝福全天下的媽媽母親節快樂。 中央社

今天是母親節，中華職棒兩地比賽使用特殊用球，休息區也有許多粉紅色元素。味全龍野手林智勝拿著粉紅、藍色配色球棒，「祝全天下媽媽母親節快樂，希望今天多點母親來看球」。

中華職棒今天兩地開打，富邦悍將與味全龍隊在新莊棒球場交手，統一獅和中信兄弟在台南棒球場交手，中職比賽用球換成母親節特殊用球，球上除了有英文的母親節，還首度印上對戰組合的隊徽和比賽編號。

新莊棒球場兩隊休息區中也有不少粉紅色的元素，味全龍隊野手林智勝拿著粉紅、藍色配色球棒，他表示，每年母親節，球棒廠商都會提供特殊色球隊，今天球隊中不少野手球棒也換成粉紅色，「特別的日子拿出來打，打完也希望拿出來義賣」。

被問起記不起得母親節「粉紅球棒」的出賽表現好不好，林智勝笑說，不記得粉紅球棒的成績了，但今天有先傳訊息給媽媽說「母親節快樂」，「也祝福全天下的媽媽母親節快樂，希望今天比賽可以多一點母親進場來看球」。

林智勝 味全龍 棒球

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