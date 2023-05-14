中職／王建民穩定軍心 鄭浩均：這就是王葛格的力量

中央社／ 台南13日電
中信兄弟隊先發投手鄭浩均（左）與投手教練王建民（右）喊暫停討論。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手鄭浩均（左）與投手教練王建民（右）喊暫停討論。圖／中信兄弟隊提供

中職中信兄弟「恰總」彭政閔今天奪執教2連勝，他賽後表示，很感謝投手教練王建民給了很多建議；先發投手鄭浩均也因為王建民喊暫停而回穩，直言：「這就是王葛格的力量。」

近日兄弟隊臨時宣布人事大地震，彭政閔在昨天馬上迎接執掌總教練兵符首戰，順利拿下勝利；今天兄弟更是再以4比2擊敗統一獅隊，拉出一波5連勝，同時也是彭政閔執教生涯2連勝。

不過此戰兄弟投手狀況較多，也比較多局中換投的狀況，全場加上先發投手鄭浩均，共動用了6名投手，因此新任一軍投手教練王建民也頻繁上投手丘「走秀」喊暫停或換投。彭政閔賽後表示，「因為比較多狀況，分數也比較接近，感謝王建民給我滿多建議去做決定，還有很多教練給我很多東西和想法。」

鄭浩均在第3局出現控球不穩的狀況，投出3次保送，但王建民一喊暫停，鄭浩均就馬上解決林安可、化解危機。鄭浩均笑說：「這就是王葛格（王建民）的力量，他主要是幫我加油打氣，跟我提醒一下要相信自己球路、勇敢去對決，也讓我喘一口氣，可以繼續對決打者。」

第6局王建民再度上場要將鄭浩均換下，不過他們在投手丘上「聊了一下」鄭浩均才退場，他笑說：「因為我的用球數還沒破百，想說再一個打者應該可以，當下就跟王葛格討價還價一下，但還是要尊重教練指示，後面還有很多隊友，就很放心把球交給王葛格。」

王建民 鄭浩均 彭政閔

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