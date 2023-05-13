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中職／就任後中信兄弟奪2連勝 「恰總」彭政閔：希望繼續下去

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中職／就任後中信兄弟奪2連勝 「恰總」彭政閔：希望繼續下去

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中信兄弟隊新任總教頭「恰恰」彭政閔。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊新任總教頭「恰恰」彭政閔。記者劉學聖／攝影

中信兄弟今晚在台南棒球場以4：2擊敗統一獅隊，拿下5連勝擺脫墊底，「恰總」就任後2連勝，彭政閔說：「能夠連勝當然很好，希望繼續下去。」

兄弟先發投手鄭浩均以96球投完5.2局，被敲2支安打，丟掉1分，彭政閔表示：「鄭浩均有克服之前的問題，今天表現可圈可點，把該做的做好。」

鄭浩均單場9次三振追平個人紀錄，5次四壞保送則是新高，對此彭政閔則說：「還有些需要修正的地方，但結果是好的，會再跟部門教練討論。」

兄弟首次對戰獅隊新洋投勝騎士，前5局僅得1分，到第6局才找到突破口再攻下2分，彭政閔表示：「一開始大家打得有些掙扎，好在投手能夠壓低失分。」

兄弟今天動用鄭浩均加上5名牛棚投手才守住勝利，投手教練王建民更多次上場換投，彭政閔表示，今天確實狀況比較多，但也感謝王建民及其他教練適時給建議。

今天游擊手江坤宇輪休一天，頂替的潘志芳在6局上的二壘打點燃攻勢，更有多次美技演出，彭政閔說：「他也很久沒比賽，能夠穩定表現對球隊的深度有幫助，他有經驗，也能夠讓阿坤喘息一下。」

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