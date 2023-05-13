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中職／「就像大象踩過對手」鄭浩均熱血名言連發 曝有「王葛格的力量」

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中信兄弟隊先發投手鄭浩均（左）與投手教練王建民（右）喊暫停討論。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手鄭浩均（左）與投手教練王建民（右）喊暫停討論。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟鄭浩均今晚5.2局9K、失1分的好投，幫助球隊以4：2擊敗統一獅隊，談到球隊5連勝，他熱血形容，球隊「就像火焰燃燒、大象踩過對手」，希望繼續延續好氣勢。

衛冕軍兄弟從4月18日開始連續25天墊底，到今天賽前與富邦悍將隊並列第四，然而隨著悍將隊今天輸球，兄弟一波連勝終於將戰績拉抬到12勝15敗1和，獨居第四。

鄭浩均從去年初登板到今年，合計第6場出賽拿下生涯首勝，也留住這顆紀念球，鄭浩均說：「等得是有點久，它是遲到，但沒有缺席。」

鄭浩均單場9K追平生涯最多，他說：「沒有想要特別做什麼，就是專注跟打者對決、進攻好球帶，隊友很罩，美技守住關鍵球，贏球是大家的。」兄弟正處連勝高檔，「我們現在勢不可擋，就像火焰燃燒、大象踩過對手。」

5次四壞保送則是鄭浩均生涯新高，也兩度為自己製造危機，第一次是3局下2出局、一三壘有人，投手教練王建民喊了暫停，鄭浩均就解決掉林安可，鄭浩均說：「這是王葛格的力量。」他透露當下王建民給予心理建設，「要我相信自己，勇敢對決。」

至於6局下2出局、一二壘有人，王建民再次上場是從鄭浩均手中把球拿走，鄭浩均說：「當下有討價還價一下，覺得球數還可以再解決1人次，不過要尊重教練，就沒有堅持，交給後面的隊友。」

兄弟此戰一共動用6名投手守住勝利，鄭浩均說：「大家都很有凝聚力，想要把自己的任務完成。」

鄭浩均 王建民 富邦悍將 中信兄弟

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