中職／跨季連32局封鎖悍將 黃子鵬詫異問：有那麼久？

加上今天的前7局，黃子鵬跨季連續32局對富邦悍將隊未失分，此役最終繳出8局失2分好投，幫助樂天桃猿隊以4：2贏球。談到壓制悍將隊，他說：「只是運氣、運氣，剛好得點圈時，我的運氣比較好一點。」

此役上演經典賽國手同場先發，江少慶先發7局失4分、狂飆生涯單場新高的10次三振，黃子鵬則是前7局未失分，第8局續投被敲2安打、失2分，黃子鵬成為最終贏家。

賽後聽聞前一次悍將隊從他手上拿到分數已是去年5月4日，黃子鵬詫異反問：「有那麼久喔？」他表示，這就是棒球，「有時就運氣、運氣，有時也是會掌握到，只是剛好得點圈時我的運氣比較好一點，都有守下來。棒球就是這樣，有時今年打哪隊比較順，誰可能誰打你比較順，這不能掌控，就專注在對決。」

黃子鵬今年開季出發不順，今天繳出一場好投，總教練曾豪駒讚整場節奏明快、面對比賽專注；黃子鵬則提到，從開季到現在，確實有滿大差別，「教練一直在幫我修正、給我建議，球季還很長，讓自己不要急，讓狀況可以回到正軌上。」

與江少慶的同場交鋒，黃子鵬也從中學習，「因為他今年狀況很好，也在注意他是怎樣投出他的節奏、看他的優點。」此役江少慶雖然挨轟，但黃子鵬看到的是他有效率地攻擊好球帶，最終還是投到7局，維持好自己的節奏。