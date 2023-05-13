中職／為獅開球到位 神棍樂團阿哲：牛棚需要我可以

統一獅隊在台南棒球場進行府城獅吼宮吼力發大財，「廟宇季」主題日第二天活動，賽前「神棍樂團」帶來西洋搖滾融合東方音樂元素的熱情表演，bass手阿哲開球時更挑戰站上投手丘，一球到位卻謙虛說：「應該有及格。」

神棍樂團賽前演唱「舉頭三尺有神明」、「萬佛朝宗」及「神一樣的存在」三首經典歌曲，bass手阿哲擔任開球嘉賓，而打者由吉他手竣傑擔任，阿哲站在投手丘上直接把球投到捕手手套裡。

阿哲說：「開球前還擔心投手丘和捕手之間的距離比想像中還遠，對於自己能夠順利丟到好球帶，自評應該有及格60分以上。」並逗趣表示，「其實我也不錯，牛棚如果有需要時，我可以挺身而出。」

今日也是神棍樂團首次來到台南棒球場，看到場外府城獅吼宮布置表示：「頗像在逛廟會，很有台南濃厚的傳統文化氣息，不止場外很在地的宮廟佈置，連主題球衣跟工作人員背心都很用心。」

神棍樂團曾入圍31屆金曲獎最佳樂團，結合嗩吶、二胡、鑼鼓、古琴、笛子等傳統樂器，以西洋搖滾融合南北管、佛道、客家等元素，創造獨特的音樂曲風。

本日府城獅吼宮賽事也特別準備五路財神金紙筆記本，限量2500本，其中也都以獅隊五路財神胡金龍、陳鏞基、潘威倫、林益全及高國慶姓名創作對聯，充滿巧思的設計也讓球迷搶先收藏。