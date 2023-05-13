快訊

多國學校讓母親節「轉型」 有人說體貼、有人嗆離譜

女神修修臉？王祖賢教佛門禮儀 網一看嘆「完了」嫌醫美過頭

台北市信義區「天坑」 蔣萬安：對北市工地全面清查

中職／王建民首次站上一軍投手丘 跟鄭浩均聊完就下庄

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
王建民接任中信兄弟隊一軍投手教練後，首次站上投手丘。圖／中信兄弟隊提供
王建民接任中信兄弟隊一軍投手教練後，首次站上投手丘。圖／中信兄弟隊提供

王建民接下中信兄弟隊一軍投手教練任務後，外界期盼看到他走上投手丘，他自己笑說：「最好是不要。」今天首次上場走秀，跟先發投手鄭浩均聊完後，鄭浩均也順利解除危機。

兄弟教練團近日大改組，王建民昨天首次上任，賽前跟媒體聊到，是否有走上投手丘的心理準備？王建民希望自己最好是不用走上去，因為這代表投手都沒出狀況，「他們好好站在上面就好。」

而兄弟昨天只用3名投手，吳哲源投7局、泰樂1局、吳俊偉1局，都是局間換頭，而且都沒遇到大危機，讓王建民如願。

只不過今天鄭浩均在第3局遇到危機，2出局後連投2個四壞保送，加上暴投讓統一獅隊攻上一、三壘，教練團此時喊出暫停，王建民走上投手丘與鄭浩均、捕手福來喜討論，之後順利讓林安可敲出飛球出局，守住1：0的領先。

王建民接任中信兄弟隊一軍投手教練後，首次站上投手丘。圖／中信兄弟隊提供
王建民接任中信兄弟隊一軍投手教練後，首次站上投手丘。圖／中信兄弟隊提供

王建民 鄭浩均 統一獅 中信兄弟

延伸閱讀

中職／陳子豪下二軍養手感 李振昌下周開始復健

中職／從培育到調度 王建民：沒想過到一軍

王建民自曝腳傷真正原因　擔任二軍教練認更有成就感

中職／拿出王建民真傳伸卡 余謙預想「被300轟」沒成真

相關新聞

中職／讚恰總領袖氣質 林岳平不給評語：太早

「恰恰」變「恰總」的第一戰，統一獅隊總教練林岳平在對面休息區觀察調度，大讚彭政閔具有領袖氣質，但要給出評語，林岳平認為「...

中職／收執教首勝手機湧祝賀訊息 彭政閔努力早睡

昨晚拿下執教首勝，中信兄弟隊總教練彭政閔賽後收到不少祝賀訊息，但他還是盡量讓自己早點入眠，因為這只是第一步，「未來還有艱...

中職／王建民首次站上一軍投手丘 跟鄭浩均聊完就下庄

王建民接下中信兄弟隊一軍投手教練任務後，外界期盼看到他走上投手丘，他自己笑說：「最好是不要。」今天首次上場走秀，跟先發投...

中職／羅力筆下自帶C位的男人 林哲瑄懂他的異鄉感受

羅力犀利筆觸下揭露的那場2020年賽季終戰後的爭議會議，林哲瑄也在場景中占據一角，為羅力送上溫暖的擁抱。林哲瑄已經看了他...

中職／曹佑寧132公里開球有劇本 李宗賢自行加戲嚇到他

富邦悍將隊今天舉辦心動時刻主題日，曹佑寧擔任開球嘉賓、粉嫩登場，上演電影《KANO》中的橋段，為他接捕的好友李宗賢自行加...

中職／好友曹佑寧來開球 李宗賢虧不來練球就自己撿球

富邦悍將隊今天邀請曹佑寧擔任開球嘉賓，接球捕手不作第二人想，當然就是他的超級好友李宗賢，賽前聊起此事，話裡盡顯出好交情，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦