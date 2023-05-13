中職／王建民首次站上一軍投手丘 跟鄭浩均聊完就下庄
王建民接下中信兄弟隊一軍投手教練任務後，外界期盼看到他走上投手丘，他自己笑說：「最好是不要。」今天首次上場走秀，跟先發投手鄭浩均聊完後，鄭浩均也順利解除危機。
兄弟教練團近日大改組，王建民昨天首次上任，賽前跟媒體聊到，是否有走上投手丘的心理準備？王建民希望自己最好是不用走上去，因為這代表投手都沒出狀況，「他們好好站在上面就好。」
而兄弟昨天只用3名投手，吳哲源投7局、泰樂1局、吳俊偉1局，都是局間換頭，而且都沒遇到大危機，讓王建民如願。
只不過今天鄭浩均在第3局遇到危機，2出局後連投2個四壞保送，加上暴投讓統一獅隊攻上一、三壘，教練團此時喊出暫停，王建民走上投手丘與鄭浩均、捕手福來喜討論，之後順利讓林安可敲出飛球出局，守住1：0的領先。
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