中職／王建民首次站上一軍投手丘 跟鄭浩均聊完就下庄

王建民接下中信兄弟隊一軍投手教練任務後，外界期盼看到他走上投手丘，他自己笑說：「最好是不要。」今天首次上場走秀，跟先發投手鄭浩均聊完後，鄭浩均也順利解除危機。

兄弟教練團近日大改組，王建民昨天首次上任，賽前跟媒體聊到，是否有走上投手丘的心理準備？王建民希望自己最好是不用走上去，因為這代表投手都沒出狀況，「他們好好站在上面就好。」

而兄弟昨天只用3名投手，吳哲源投7局、泰樂1局、吳俊偉1局，都是局間換頭，而且都沒遇到大危機，讓王建民如願。