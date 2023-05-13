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中職／曹佑寧132公里開球有劇本 李宗賢自行加戲嚇到他

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
曹佑寧今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，上演電影《KANO》中的橋段，為他接捕的好友李宗賢自行加戲，將球塞到他的面前要他親球。記者余承翰／攝影
曹佑寧今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，上演電影《KANO》中的橋段，為他接捕的好友李宗賢自行加戲，將球塞到他的面前要他親球。記者余承翰／攝影

富邦悍將隊今天舉辦心動時刻主題日，曹佑寧擔任開球嘉賓、粉嫩登場，上演電影《KANO》中的橋段，為他接捕的好友李宗賢自行加戲，讓曹佑寧忍不住吐槽，「他真的很愛自己加一些東西，不按牌理出牌。」

曹佑寧為棒球選手出身，在學生時期多次入選代表隊，也是U21世界盃冠軍隊成員，開球球速當然受到關注，投出132公里的偏低球路，雖有李宗賢幫忙補救，但他自承：「有啦！有落地。」

曹佑寧的開球加入電影橋段，將受傷的手插進土裡，李宗賢也應事前說好的上投手丘關心，但原本劇本是把球給他後就下丘，李宗賢卻將球塞到曹佑寧的面前要他親球，讓曹佑寧小錯愕。

曹佑寧透露，在來之前就有打給李宗賢，討論想以不一樣的風格開球。對於開球表現，他說滿意，「本來以為只剩110幾，後來看一下還有132公里，可惜丟比較低。」他說選手時期沒測過，但肯定更快，如果還有下次機會，想拚拚看135公里，挑戰標槍國手鄭兆村的134公里中職最速開球紀錄。

曹佑寧2016年曾為統一獅隊開球，時隔近7年再來，感受很不一樣，「7年前來，那時都是前輩，今天很多同學、學長、學弟，很像同學會，我這個年紀的球員，現在在中職很多是他們的天下。」

從國小到高中一路當同學的李宗賢，更是他的超級好友，曹佑寧說先前看李宗賢低潮的時候，看表情就很明顯，「感覺壓力很大，看他的狀態會滿心疼，我覺得那不是我認識的他。」他透露，在李宗賢陷入低潮前夕，其實兩人才剛碰過面，「就是見面後開始低迷，低迷了滿久。」但今年開始看到找回自信的他，「他要找回以前的身手，我覺得不會太難。」

曹佑寧在開球前還模仿李宗賢的動作，吐槽他都在耍帥，受訪時也吐露李宗賢從小就這樣，很在意外表、穿著、狀態，「但他很厲害的是，不會因為這樣去分心，影響到成績。」

曹佑寧今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，由好友李宗賢為他接捕。記者余承翰／攝影
曹佑寧今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，由好友李宗賢為他接捕。記者余承翰／攝影
曹佑寧今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，由好友李宗賢為他接捕。記者余承翰／攝影
曹佑寧今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，由好友李宗賢為他接捕。記者余承翰／攝影
曹佑寧今天為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，由好友李宗賢為他接捕。記者余承翰／攝影
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李宗賢 中職 富邦悍將

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