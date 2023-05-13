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中職／好友曹佑寧來開球 李宗賢虧不來練球就自己撿球

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊李宗賢擊。 聯合報系資料照
富邦悍將隊李宗賢擊。 聯合報系資料照

富邦悍將隊今天邀請曹佑寧擔任開球嘉賓，接球捕手不作第二人想，當然就是他的超級好友李宗賢，賽前聊起此事，話裡盡顯出好交情，李宗賢狠虧他，「不來練球，等一下挖地瓜自己去撿。」

曹佑寧為棒球選手出身，在學生時期多次入選代表隊，是U21世界盃冠軍隊成員，大學時期參與電影《KANO》的演出聲名大噪，大學畢業後選擇投入演藝圈發展有亮眼表現，投入多部電視劇及電影的演出，這也將是曹佑寧相隔近7年再度為中華職棒開球。

李宗賢透露，兩人有聊過要怎麼開球，建議他想一個《KANO》中的橋段，「畢竟他是演員，覺得可以以他熟悉的東西來開球，回饋給球迷。」他爆料曹佑寧說要用電影中的投球姿勢，感覺就很容易暴投，結果還不來練。

曹佑寧。 聯合報系資料照
曹佑寧。 聯合報系資料照

李宗賢表示，曹佑寧忙著拍戲，其實平常兩人不算常聯絡，多是等他戲劇殺青後相約吃飯，但對於曹佑寧的戲劇作品表露關心，「我比較有印象的是人際關係事務所，他的角色很親和、幫助身邊的人，這也滿屬於他的風格。」

李宗賢眼中的曹佑寧，對於選擇的道路有堅定的信念，很希望他在演藝這條路上有更多、更好的發展，期許他在戲劇之外能有更多活動、像是代言，「我們都很希望彼此在各自的領域上有更好的發展，可以為自己的人生不留遺憾。」

有趣的是，李宗賢的兒子朗朗出生前，就曾在受訪時透露曹佑寧說要當乾爹，當時李宗賢回他：「你不當，那誰要當乾爹。」至於之後是否有正式認朗朗為乾兒子，李宗賢笑說：「讓他親口說」。他也提到，老婆、兒子今天都來到現場，「就是為了朋友，沒有想過還有機會可以在棒球場上同場，這是很特別的日子，希望今天的開球是完美的一天。」

李宗賢 棒球 富邦悍將

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