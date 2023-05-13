快訊

金鐘得主驚傳逝世 友人證實「在家中突然走了」

陸配亂入質疑「你在金門買地」 郭台銘動怒回嗆：有就退選

戴維斯與前妻爆衝突遭逮 PLG執行長陳建州說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／張進德降二軍 周佳樂13支0後下放仍看好未來性

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊捕手張進德。本報資料照片
富邦悍將隊捕手張進德。本報資料照片

富邦悍將隊陣容今天進行2上2下異動，捕手張進德、外野手周佳樂下二軍，最迫切的捕手位置拉上蕭憶銘，蔣智賢也重返一軍助陣。

張進德前一場先發蹲捕在第2局就因左腰側肌肉緊繃提前退場，今天總教練丘昌榮透露，張進德在轉動時還是有不舒服，先移出一軍名單，禮拜一會到輔大醫院檢查，再做進一步評估，預計缺陣兩周跑不掉。

張進德下放後，一軍捕手只剩姚冠瑋，悍將拉上蕭憶銘支援。此外，周佳樂累積13打數沒有安打後，也在今天被下放，空缺補上蔣智賢。

丘昌榮表示，「我們還是覺得周佳樂很有未來性，二軍表現滿好，所以才會讓他上來，只是現況⋯，打數也不算特別多。」他表示已與二軍討論，包括周佳樂、蔡佳諺、廖柏勳、陳真等年輕球員，會嘗試以10天輪替的方式在一、二軍升降，「若一直在一軍替補也不太好。」

蔣智賢今年在熱身賽狀況火燙、打擊率破4成，但未能延續到球季開打，連11打數沒有安打，在4月5日被降下二軍，一個多月來在二軍出賽15場，46打數敲出11安打、打擊率2成39，包括2支全壘打。

張進德 蔣智賢

延伸閱讀

中職／板凳沒捕手…丘總回頭看中辛元旭 理由很可愛

中職／張進德左腰肌肉緊繃退場 悍將板凳無捕手

中職／悍將單場4失誤 拉新秀內野手池恩齊上一軍

中職／林威助請假一天 陳江和暫代中信兄弟總教練

相關新聞

中職／辛元旭胖到被點名3號捕手有心理準備 覺得范國宸也適合

辛元旭胖嘟嘟的身軀，進入富邦悍將隊總教練丘昌榮的視線裡，悄悄設定為緊急捕手，其實辛元旭當天已有心理準備，「我在下面看一看...

中職／羅力筆下自帶C位的男人 林哲瑄懂他的異鄉感受

羅力犀利筆觸下揭露的那場2020年賽季終戰後的爭議會議，林哲瑄也在場景中占據一角，為羅力送上溫暖的擁抱。林哲瑄已經看了他...

中職／想投到第7局 古林睿煬給自己功課

統一獅隊古林睿煬前一場先發狂催球速，首局就投出156公里，讓打者吃癟，無安打比賽第6局破功後，他更請纓續投第7局，雖然因...

中職／戴培峰先以「守備組」歸隊可行 但丘總說不會push

富邦悍將隊捕手戴培峰右手掌鉤狀骨折，總教練丘昌榮今天透露復原進度，目前守備已無問題，也已在揮棒，預計下禮拜會進入打T座和...

中職／佛斯特回來了 恰總盼他搭起一、二軍橋樑

中信兄弟隊農場投手發展總監佛斯特的定位出爐，未來他會以一、二軍巡迴方式幫助球隊，總教練彭政閔表示，這是長久以來的想法，希...

中職／張進德降二軍 周佳樂13支0後下放仍看好未來性

富邦悍將隊陣容今天進行2上2下異動，捕手張進德、外野手周佳樂下二軍，最迫切的捕手位置拉上蕭憶銘，蔣智賢也重返一軍助陣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦