中職／張進德降二軍 周佳樂13支0後下放仍看好未來性

富邦悍將隊陣容今天進行2上2下異動，捕手張進德、外野手周佳樂下二軍，最迫切的捕手位置拉上蕭憶銘，蔣智賢也重返一軍助陣。

張進德前一場先發蹲捕在第2局就因左腰側肌肉緊繃提前退場，今天總教練丘昌榮透露，張進德在轉動時還是有不舒服，先移出一軍名單，禮拜一會到輔大醫院檢查，再做進一步評估，預計缺陣兩周跑不掉。

張進德下放後，一軍捕手只剩姚冠瑋，悍將拉上蕭憶銘支援。此外，周佳樂累積13打數沒有安打後，也在今天被下放，空缺補上蔣智賢。

丘昌榮表示，「我們還是覺得周佳樂很有未來性，二軍表現滿好，所以才會讓他上來，只是現況⋯，打數也不算特別多。」他表示已與二軍討論，包括周佳樂、蔡佳諺、廖柏勳、陳真等年輕球員，會嘗試以10天輪替的方式在一、二軍升降，「若一直在一軍替補也不太好。」

蔣智賢今年在熱身賽狀況火燙、打擊率破4成，但未能延續到球季開打，連11打數沒有安打，在4月5日被降下二軍，一個多月來在二軍出賽15場，46打數敲出11安打、打擊率2成39，包括2支全壘打。