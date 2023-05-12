中職／恰哥變恰總 詹子賢不敢鬧：要尊重

中信兄弟隊今天以6：1擊敗統一獅隊，拿下4連勝，詹子賢單場3安猛打賞，包括一發兩分砲，但過去最愛鬧「恰哥」的他，賽後面對「恰總」不敢造次，原因是賽前彭政閔的「尊重」說，詹子賢有聽進去。

詹子賢今天4打數3安打，敲回3分打點，獲選單場MVP，在彭政閔執教首戰就友好表現，不過詹子賢認為只是巧合，剛好最近打得不錯，「不會說恰哥第一場就要做改變，可能是因為回到台南家鄉，有保佑。」

詹子賢最近連2場開轟、連7場敲安，賽後打擊率來到3成96，他表示，去年跟今年球季一開始都在嘗試新東西，在二軍的時候恰哥跟打擊教練都有討論，「我上半身的右手要先做好準備，才不會有多餘的動作，比較簡潔，也比較有力量。」

不過最愛跟彭政閔開玩笑的詹子賢，如今面對不同身分的「恰哥」，賽後兩人雖然有說有笑，但少了點打鬧，詹子賢說：「不行啦，今天集合恰總就有說要尊重，尊重教練，要尊重球迷，要尊重公司，我有聽進去了。」就算私下詹子賢也不打算打鬧，「就像我也不可能鬧領隊、董事長，這樣不行。」