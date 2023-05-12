中職／吳哲源7局好投有動力 想幫恰總「留下美好回憶」

中信兄弟先發投手吳哲源今天7局被敲出3支安打、僅掉1分，彷彿回到經典賽版本的他，幫助球隊以6：1擊敗統一獅隊，彭政閔也收下執教首勝，吳哲源說：「想讓他留下美好回憶。」

兄弟今天贏球除了打線發揮，吳哲源也是關鍵，彭政閔大讚表現好，「好像看到經典賽的他，非常感謝他一直撐到第7局。」彭政閔也指出接手的泰樂、吳俊偉同樣表現很好，「有把戰局穩定住」。

相較前兩場都掉5分，吳哲源找回威力，一方面本季對戰獅隊占優勢，另一方面則是有做修正，「看過之前好的比賽，跟前2場比較，太多想法導致投球機制出問題，現在投球流暢度有改善。」

聽到恰總稱讚自己，吳哲源說：「就是盡力去表現，知道這是他執教第一場，想讓他留下美好回憶，也有恭喜他。」

兄弟教練團改朝換代，王建民接任一軍投手教練，吳哲源說：「他有說我今天不錯，要想辦法維持，過程中也有小題點，不過還是要自己面對比賽。」