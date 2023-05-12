王貞治盃青棒／新北市猛攻奪冠 獲小馬聯盟代表權

王貞治盃青棒賽今天進行決賽，新北市與桃園市上演打擊戰，新北全場敲出17支安打，在第3局、5局都灌5分大局，終場新北市以13比11獲勝，拿下小馬聯盟帕馬級亞太區代表權。

112年王貞治盃全國青棒錦標賽為2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽國內選拔賽，今天由桃園市與新北市進行冠軍戰。

新北市總教練周宗志在3局上因為抗議三壘邊線球而被驅逐出場，不過3局下、新北市3比5落後時展開反攻，靠著7支安打攻下5分大局，取得8比5領先。不過之後桃園市在第4局得1分，第5局也攻下5分再度逆轉。

不過新北市沒有放棄，5局下靠著4支安打、3次保送，也攻下5分大局，最終就以13比11擊敗桃園市，奪下冠軍，同時取得小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽代表權。此戰勝投由新北市第4任投手劉丞皓拿下，用36球投2.2局，被敲2支安打，投2次保送，沒有失分。

本屆王貞治盃名次分別為新北市、桃園市、台東縣、高雄市。獎勵名單部分，最有價值球員獎由新北市的劉丞皓獲得，打擊獎為桃園市的徐紹予（打擊率6成43），打點獎為桃園市的全紹凱（7分），投手獎為新北市的陳善宇（防禦率0、投15.2局）。