快訊

要大家為中捷「拍拍手」引議 林良泰晚間請辭：謝謝大家！

中職／詹子賢轟2分禮砲！彭政閔執教首戰奪勝 中信6：1擊敗統一

王貞治盃青棒／新北市猛攻奪冠 獲小馬聯盟代表權

中央社／ 台北12日電
112年王貞治盃全國青棒錦標賽12日舉行冠軍決賽，新北市隊全場敲出17支安打，終場以13比11奪勝，也拿下小馬聯盟帕馬級亞太區代表權。（中華棒協提供）
112年王貞治盃全國青棒錦標賽12日舉行冠軍決賽，新北市隊全場敲出17支安打，終場以13比11奪勝，也拿下小馬聯盟帕馬級亞太區代表權。（中華棒協提供）

王貞治盃青棒賽今天進行決賽，新北市與桃園市上演打擊戰，新北全場敲出17支安打，在第3局、5局都灌5分大局，終場新北市以13比11獲勝，拿下小馬聯盟帕馬級亞太區代表權。

112年王貞治盃全國青棒錦標賽為2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽國內選拔賽，今天由桃園市與新北市進行冠軍戰。

新北市總教練周宗志在3局上因為抗議三壘邊線球而被驅逐出場，不過3局下、新北市3比5落後時展開反攻，靠著7支安打攻下5分大局，取得8比5領先。不過之後桃園市在第4局得1分，第5局也攻下5分再度逆轉。

不過新北市沒有放棄，5局下靠著4支安打、3次保送，也攻下5分大局，最終就以13比11擊敗桃園市，奪下冠軍，同時取得小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽代表權。此戰勝投由新北市第4任投手劉丞皓拿下，用36球投2.2局，被敲2支安打，投2次保送，沒有失分。

本屆王貞治盃名次分別為新北市、桃園市、台東縣、高雄市。獎勵名單部分，最有價值球員獎由新北市的劉丞皓獲得，打擊獎為桃園市的徐紹予（打擊率6成43），打點獎為桃園市的全紹凱（7分），投手獎為新北市的陳善宇（防禦率0、投15.2局）。

王貞治盃

延伸閱讀

小琉球驚傳遊客被強擄上車 警方查出是財務糾紛逮5人

國民黨新北市中和立委初選 游輝宂槓張智倫

影／新北綠黨團喊話「市長別烙跑」 侯友宜：一起守護中華民國

綠批侯友宜沒能力消滅黑道 新北籲：中央地方齊心打擊犯罪

相關新聞

中職／彭政閔執教首戰 詹子賢2分禮砲送首勝

「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練的第一戰，前隊友就給足面子，周思齊敲出勝利打點、詹子賢轟出2分砲，加上吳哲源7局僅失1...

中職／球迷舉「還我林威助」 獅象戰人數創台南本季第二高

「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練後的第一戰，台南棒球場湧現不少黃衫軍，進場人數6050人，寫下本季台南棒球場第二高進場...

中職／從培育到調度 王建民：沒想過到一軍

中信兄弟教練團改組打出兩張「王牌」，除了彭政閔外，王建民也首度進入一軍教練團，過去5年都擔任二軍投手教練，以培育新秀為主...

中職／恰總來了！執教首戰集合球員 彭政閔帶隊原則是尊重

「恰恰」彭政閔接掌中信兄弟隊兵符的第一戰，今天在台南棒球場領軍出戰統一獅隊，吸引超過15家媒體到場採訪，彭政閔在集合球員...

中職／林恩宇下艾迪頓上 劉志威否認平野要走傳聞

中信兄弟隊換帥餘波仍在，球團今天宣布後續教練團調整，原一軍牛棚教練林恩宇轉降二軍投手教練，由艾迪頓升上一軍協助王建民，至...

中職／外傳辜董介入調度 劉志威：絕對不可能

中信兄弟隊無預警撤換總教練林威助，由副領隊兼農場總監彭政閔改掌兵符，加上一、二軍教練大幅異動，引起球迷熱議，甚至傳出董事...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦