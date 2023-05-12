中職／球迷舉「還我林威助」 獅象戰人數創台南本季第二高

「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練後的第一戰，台南棒球場湧現不少黃衫軍，進場人數6050人，寫下本季台南棒球場第二高進場人數，也在本季獅象戰的平均值以上，也有象迷專程進場舉牌抗議。

兄弟10日宣布總教練換人當，二連霸教頭林威助臨時卸任，彭政閔接掌兵符，今天執教首戰在台南棒球場對上統一獅隊，比賽開打後現場可看到不少球迷穿著中信兄弟球衣，還有球迷舉著「還我林威助」的標語，進場人數突破6000人。