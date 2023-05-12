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中職／球迷舉「還我林威助」 獅象戰人數創台南本季第二高
「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練後的第一戰，台南棒球場湧現不少黃衫軍，進場人數6050人，寫下本季台南棒球場第二高進場人數，也在本季獅象戰的平均值以上，也有象迷專程進場舉牌抗議。
兄弟10日宣布總教練換人當，二連霸教頭林威助臨時卸任，彭政閔接掌兵符，今天執教首戰在台南棒球場對上統一獅隊，比賽開打後現場可看到不少球迷穿著中信兄弟球衣，還有球迷舉著「還我林威助」的標語，進場人數突破6000人。
本季台南球場平均觀眾人數是5099人，最高是4月3日本季台南首戰的8028人，對戰組合也是統一跟中信兄弟，而今天人數超越4月22日統一與樂天桃猿隊的5151人紀錄，成為本季台南球場進場人數次高；而本季獅象前7場比賽，平均觀眾人數是5329人，此戰也超越平均。
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