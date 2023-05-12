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中職／換視角看恰總 王威晨感受大不同

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
中信兄弟隊長王威晨。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊長王威晨。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟今年上半季還沒打到一半，總教練突然從林威助換成彭政閔，外界議論紛紛，隊長王威晨不忘提醒隊友，「我們的目標都一樣，沒有其他想法就是贏球。」

兄弟球團10日發表這個重磅人事異動，王威晨表示，對球員來說，消息是來得滿突然，「但我個人來說，還是做好球員本分，當下當然是驚訝，也謝謝林桑這段時間的付出。」

11日兄弟沒有賽程，回到洲際主場練球，王威晨也在此時與隊友們說話，「球隊重要的目標是贏下每一場比賽，沒有其他想法，做好每一個環節。」

今天兄弟來到台南棒球場作客，「恰總」彭政閔也集合球員談話，王威晨看到曾是隊友的大學長，「他感覺很激動，講話也振奮人心，要我們不要忘記目標，拿下總冠軍。」

看到彭政閔接任教頭，王威晨表示，自己個人會有比較特殊感受，因為小時候就常跟父親王光輝到球場，名符其實「看著恰恰打球長大」，彼此當過隊友、中華隊戰友，「現在是總教練，我想大家都一樣以贏球為目標。」

王威晨 彭政閔 中華隊

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