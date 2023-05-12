中職／前戰友變「恰總」 周思齊有感而發

中信兄弟隊新任總教練「恰總」彭政閔今天正式上任，賽前喊話讓大家嚇一跳，周思齊笑虧這位前隊友，「他可能太久沒來，喊聲的節奏不太對。」

中職總教練來來去去，周思齊最懂，彭政閔是他19年職棒生涯經歷過的第14位總教練，特別是經歷過米迪亞的黑暗時期，周思齊頗有感觸地說：「台灣的環境是這樣，還不到美國、日本那樣的資源，在台灣當教練、選手要有使命感，不能夠完全享受，要努力的地方還有很多。」

周思齊在誠泰Cobras時期曾與郭泰源、吳復連共事，球隊名稱換成米迪亞後，一年就換了4任教頭，2009年來到兄弟象先後遇過中込伸、陳瑞振、謝長亨，中信兄弟時期也再次與吳復連共事，接著是史耐德，伯納、丘昌榮、林威助，到今天的彭政閔。

有趣的是，兄弟最近三任教頭，都曾是周思齊隊友，周思齊說：「老戰友了嘛，他變成總教練，我還在打球，感覺滿奇妙的。」

彭政閔今天賽前集合球員講話，結果一個喊聲讓周思齊嚇了一跳，「之前（球員時期）都是他負責喊，不過今天節奏沒掌握好。」