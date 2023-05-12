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中職／從培育到調度 王建民：沒想過到一軍
中信兄弟教練團改組打出兩張「王牌」，除了彭政閔外，王建民也首度進入一軍教練團，過去5年都擔任二軍投手教練，以培育新秀為主，王建民坦言：「沒想過會到一軍。」
王建民退休後對球員養成、調整比較有興趣，2017年曾舉辦訓練營分享在佛州魔法學校所學，2018年短暫到統一獅隊春訓客座，該年季中擔任富邦悍將隊二軍客座投手教練一直到2019年年底，2020年起就在兄弟二軍指導投手至今。
升上一軍對王建民來說不在原本人生規畫中，「二軍是培育選手，到一軍就是輸贏、勝負，沒想過會到一軍，不過投手大部分都了解，就正常把訓練的內容拿出來。」
至於投手調度經驗，王建民表示，過去在二軍賽事期間也會參與調度，「應該差不多，把每個人的長才發揮出來，贏球為主，想法比較不一樣。」
對於調度建仔也說出自己的觀點：「棒球沒有對或錯，只有結果好，那就是調度成功，所以沒有什麼好與壞。」
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