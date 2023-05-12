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中職／初掌兵符「有點錯愕」 彭政閔不忘提到林威助

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練，執教首戰在台南棒球場。圖／中信兄弟隊提供
「恰恰」彭政閔接任中信兄弟隊總教練，執教首戰在台南棒球場。圖／中信兄弟隊提供

「恰恰」彭政閔球員生涯經歷過10位教頭，今天是他第一次換成總教練視角，過去農場主管的收穫將化為養分，他也不忘提到「助總」林威助，「他把成績帶得很好，很多東西要跟他學習。」

中信兄弟球團10日宣布人事大地震，二連霸教頭林威助開季帶了25場就下台，由原副領隊、農場主管彭政閔接手，前天收到正式消息，彭政閔坦言：「有點錯愕，也沒有太多的選擇，該怎麼做就做，想其他東西也沒有用。」

過去擔任農場主管，彭政閔的任務是建立農場制度，生涯第一次執掌兵符，彭政閔說：「原來當總教練要準備很多東西，二軍資料也滿多，看到老花眼。」

彭政閔也指出，相較林威助是球隊在二軍培養三年後再上來，自己則是先當農場主管，林威助將球隊成績帶得很好，「很多東西會跟他學習，看他有沒有更好建議跟想法，我會去沿用的。」

過去19年球員生涯，彭政閔遇過林百亨、林易增、吳思賢、王光輝、中込伸、陳瑞振、謝長亨、吳復連、史耐德、伯納等十位教頭，彭政閔認為每位教頭有不同風格，「從中學習到的東西，一定會有，現階段要馬上整合出來跟大家分享可能沒辦法，現在就是朝著球隊的目標，幫助選手、球團拿下三連霸。」

彭政閔 林威助 中信兄弟

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