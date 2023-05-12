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中職／外傳辜董介入調度 劉志威：絕對不可能
中信兄弟隊無預警撤換總教練林威助，由副領隊兼農場總監彭政閔改掌兵符，加上一、二軍教練大幅異動，引起球迷熱議，甚至傳出董事長辜仲諒干預球隊調度，領隊劉志威澄清：「絕對不可能。」
中信金控入主兄弟10個年頭，彭政閔是第7任教頭，換帥頻繁是外界關注焦點，不過劉志威回應另一項熱議話題，「關於球迷討論，球團有介入調度，這是絕對不可能的事。」
林威助離隊的原因眾說紛紜，其中有球迷談到董事長辜仲諒介入調度，劉志威對此鄭重澄清，「他跟球團從沒有影響過球隊調度，這都是交給總教練。」
劉志威表示，真要說跟調度有關只有唯一一次，就是去年疫情嚴重的時候，球隊一軍幾名主力投手確診，接近停賽，「球隊遇到這個狀況，董事長有跟我們開會，給了一些方向，二軍投手可以趁這個機會承擔更多責任，不要害怕失敗，而他們確實也繳出好表現，這是唯一的一次。」
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